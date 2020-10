Last of Us Tabletop Game in Planung

Outbreak Day

Der 26ste September 2020 stand unter einem Motto. Die Entwickler Studios aber auch zahlreiche Künstler die das Projekt ebenso feiern wie die Fans selbst, feiern den offiziellen Last of Us Day. Hier wurde allerlei Neues angekündigt um den Fans des Franchises jetzt schon eine Freude zu bereiten, aber auch um neue Projekte anzukündigen auf die man gespannt sein darf. So auch ein mit CMON und Naughtydog geplantes Last of Us Tabletop Game.

Merch, Designs und sogar ein eigenes Last of Us Tabletop Game

Kunstwerke die man sich an die Wand hängt, Jacken, Shirts und Kaffeetassen. Ein Game wie Last of Us mit so einer gewaltigen Fangemeinde, will auch mit entsprechendem Fan-Merch versorgt sein. T-Shirts mit Ellie drauf oder einer Anleitung für einen Molotov Cocktail. Fans kennen sich aus und tragen mit Freude ein Zeichen ihres Lieblings-Games am Körper. Kaffeetassen, Trinkflaschen und sogar Skateboards für den Alltag. So vieles wurde am Last of Us Day angekündigt um Fanherzen höher schlagen zu lassen. Auch ein neues animiertes Playstation Design zu Last of Us II. Wohl aber die größte Überraschung, ist ein angekündigtes Last of Us Tabletop Game.

Unterstütze DailyGame.at

mit deinem Kauf bei Amazon.de: Cyberpunk 2077 jetzt vorbestellen Advertisment

Was ist Tabletop? Und wie passt das zu Last of Us?

Das klassische Tabletop (engl. Tischplatte) ist eigentlich ein hoch strategisches Kriegsspiel. Bei welchem man im Regelfall kein Spielbrett hat, sondern ganze Landkarten die man auf der Tischplatte ausbreitet. Dort werden dann Schlachten von epischem Ausmaß ausgetragen mit Figuren die nicht nur gesammelt sondern auch meist selbst bemalt werden. Dies können allerdings sowohl real existierende Armeen sein, wie die der amerikanischen Bürgerkriege. Aber auch Fantasy Horden von Orks und Elfen. Einer der größten Namen in dieser Spiele Welt ist derzeit wohl Warhammer. Wie aber soll ein Schlachten-System das Konzept von Last of Us einfangen? Taktische Kriegsmanöver, Phalanxen oder auch Kavallerie spielen doch da gar keine Rolle.

The Last of Us das Brettspiel wird ein Sub-Genre der Tabletop Games

Meine Vermutung, wie diese Idee umgesetzt werden kann, ist das Dungeons and Dragons Prinzip. Jeder der schon mal the Big Bang Theory gesehen hat, kennt den Namen Dungeons and Dragons. Ich habe einen sehr beliebten Ableger dieses Genres gespielt, Hero Quest. Hierbei handelt es sich um ein Tabletop Brettspiel. Die Tabletop Elemente sind die Miniatur-Spielfiguren die tatsächlich jemanden darstellen. Entsprechend meiner gewählten Figur, habe ich wie im Tabletop üblich, Fähigkeiten, Vor- aber auch Nachteile. Dies beeinflusst Schlachten und in diesem Fall einfach mein Spielgeschehen, bzw. was ich als Spieler in der Lage bin zu tun. Die andere Hälfte des Spiels, stammt aus der Pen&Paper Rollenspiel Ecke. So wird eine Geschichte erzählt von einem Spielleiter. Dieser Platziert auf dem Spielbrett Räume, Türen und Gegenstände. Das Abenteuer beginnt

Vorsicht ist geboten, ein falscher Schritt und dein Spiel ist vorbei

Nur der Spielleiter weiß wie die Geschichte weiter geht, wo Fallen versteckt sind oder auch was hinter welcher Tür auf euch wartet. Ihr müsst taktisch vorgehen aber auch vorsichtig. Denn in solchen Spielen gibt es tatsächlich ein „Game Over“. Erwischt euch einer der Klicker, macht ihr einen falschen Schritt oder trefft nicht die richtige Entscheidung. Kostet das nicht nur euren Spielcharakter das Leben, sondern euch somit das ganze Spiel. Dies ist eigentlich der einzige Weg wie ICH mir vorstellen kann, dass the Last of Us auch würdig zu einem Tabletop Game gemacht werden kann. Wie seht ihr das? Würdet ihr so ein Spiel gerne spielen? Selbst in die Welt der Infizierten eintauchen und versuchen zu überleben? Schreibt es uns in die Kommentare.