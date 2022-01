The Last of Us HBO-Serie: Ellie-Darstellerin deutet Release-Termin an

The Last of Us (Remastered) ist für PS3 und PS4 erhältlich und dank Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 spielbar. - (C) Naughy Dog, SIE

Wann wird die HBO-Serie The Last of Us “erstausgestrahlt”? Auf diese brennende Frage von Naughty Dog-Spiele-Fans gibt es offenbar eine Antwort: 2022. Bella Ramsey, die Darstellerin von Ellie in der TV-Serien-Adaption des preisgekrönten Spiels, hat offenbar das Release-Jahr angekündigt.

Obwohl es die letzten Monate viele Details zu The Last of Us von HBO gegeben hat, darunter die Enthüllung der meisten Hauptdarsteller und erste Set-Fotos, haben wir noch immer keinen Release-Termin, wann die Serie tatsächlich starten wird. Bisher haben wir nur ein offizielles Foto erhalten, aber noch keinen Trailer. Aber anscheinend den ersten Hinweis.

Bella Ramsey, die Ellie in der HBO-Sendung spielt, hat auf ihrer Instagram-Story einen Link zur IMDB-Seite für The Last of Us gepostet, der behauptet, dass es „2022 auf HBO Max Premiere“ (USA) haben wird (via GamesRadar).

Wann gibt HBO den offiziellen Start von The Last of Us bekannt?

Derzeit gibt es nur vage Hinweis, aber Ramseys Instagram-Story ist schon etwas knackiger, immerhin handelt es sich hier um eine Hauptdarstellerin. Man kann aber davon ausgehen, dass HBO die Serie 2022 starten wird.

Einer der Regisseure, Kantemir Balagov, führte The Last of Us ebenfalls in seiner Insta-Biografie auf und erwähnte dabei das Jahr 2022. Wann die Serie dann tatsächlich auch bei uns starten wird, ist ungewiss.

Wo wird man die Serie in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehen können?

Sky Atlantic ist der Heimatsender von HBO im deutschsprachigen Raum. Dabei bewirbt der Pay-TV-Anbieter, dass “exklusiv die besten HBO Produktionen” zuerst im deutschsprachigen Raum bei ihnen zu sehen sind.

Neben dem Spartensender Sky Atlantic wird man The Last of Us wohl auch als Stream bei Sky Ticket oder Sky Go sehen. HBO-Serien gehören allerdings nicht exklusiv Sky, so kann man die Serien meistens auch bei Amazon oder iTunes kaufen.

Was wissen wir bisher über die TV-Serie von HBO?

Die erste Staffel wird aus zehn Folgen bestehen, dass wurde bereits kommuniziert. Außerdem führte kein Geringerer als Neil Druckmann, Creative Director bei Naughty Dog, teilweise Regie. Immerhin stammt auch die Idee zu den Spielen von ihm. Ebenso wird es bekannte Gesichter in der Serie geben, wie einen Terminator-Darsteller, der Joels Bruder spielen wird.