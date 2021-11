Landwirtschafts-Simulator 22 mit mehr Spielern als Battlefield 2042

Landwirtschafts-Simulator 22 - (C) GIANTS Software

Battlefield 2042 hatte trotz schlechter Reviews auf Steam einen gewaltigen Start zum Launch hingelegt. Doch das Spiel hat eine ebenso große wie auch starke Videospiel-Konkurrenz, gegen dass sich der Shooter behaupten muss. Nun müssen sich Spieler die Frage stellen, ob sie sich lieber in einen Panzer schwingen möchten oder doch eher den Traktor bevorzugen. Mit einer genauer Auflistung von SteamDB steht nun fest für was sich die Spieler entschieden haben.

Panzer oder Traktor?

Denn laut der Webseite hat Landwirtschafts-Simulator 22 aktuell mehr gleichzeitig spielende Spieler als Battlefield 2042! Während aktuell 34,379 Spieler sich in den Krieg stürzen, möchten über 70,000 doch lieber ihre Wirtschaft mit ihrem Ackerland ankurbeln. Im nachfolgenden Bild könnt ihr euch davon überzeugen wie die aktuellen Zahlen beider Spiele aussehen und auch dass die Simulation selbst bei dem “All-time peak” die Nase vorn hat. Unser Review zu Landwirtschafts-Simulator 22 findet ihr hier!

Es sind also doppelt so viele Spieler in der Simulation unterwegs als im Shooter, der für den Multiplayer ausgelegt ist. Hierbei sprechen wir natürlich nur über die reinen PC-Zahlen. Ein Grund für diese Schwankungen kann der schwierige Launch von Battlefield 2042 sein. Der Shooter von DICE kämpft mit Fehlern, Störungen und Leistungsproblemen. Doch durch das Feedback der Spieler möchte das Unternehmen die Updates veröffentlichen die das Spiel benötigt! Alles weitere findet ihr hier.

Große Überraschungen bei den Erstplatzierten

In einem Twitter–Post von SteamDB wurde noch einmal explizit auf den Vergleich hingedeutet und wer die Rangliste der Meistverkauften Spielen, für KW 47, anführt.

Neben der Tatsache dass Landwirtschafts-Simulator 22 aktuell die Nase vorn hat, fällt einem auch ein ganz anderer Exot ins Auge. Denn auch Cyberpunk 2077 klettert so langsam wieder aus dem Keller empor und feierte kürzliche kleinere Erfolge.

Bis zum heutigen Tag hat das Spiel über 400,000 Reviews, die größtenteils recht düster ausgefallen sind. Jedoch darf sich das Spiel nun neuerdings mit “sehr positiven”-Reviews brüsten und ist doch nicht so unspielbar wie behauptet. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr in diesem Beitrag!