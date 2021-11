Battlefield 2042 Updates: Roadmap verspricht Stabilität, Fixes und mehr

Battlefield 2042 - (C) EA, DICE

Battlefield 2042 befindet sich zwar im spielbaren Zustand, aber die Fans sind alles andere als überzeugt. Electronic Arts (EA) hat nun eine Ankündigung veröffentlicht, in der die Roadmap für die nächsten beiden Updates detailliert beschrieben wird, einschließlich Fehlerbehebungen, die auf Leistung und Gameplay-Balance abzielen. Nicht nur die nächsten beiden Battlefield 2042 Updates wurden beschrieben, sondern es wurde auch versprochen, dass man Spieler durch offizielle Beiträge und soziale Medien am Laufenden halten möchte.

Auch wenn viele vom Gameplay überzeugt sind: Battlefield 2042 hatte alles andere als einen reibungslosen Start. Der Shooter von DICE kämpft mit Fehlern, Störungen und Leistungsproblemen. Das Spiel sollte ursprünglich im Oktober erscheinen, wurde aber auf den 19. November verschoben, wobei im Oktober der Beta-Test durchgeführt wurde. Seit der Beta haben Spieler mehrere Fehler und Störungen durchlaufen müssen, von visuellen Problemen, bis hin zur Spielfehlern.

Abgesehen von den Leistungsproblemen sind die Spieler bisher über die Entscheidung gespalten, das klassenbasierte System aus den vorherigen Titeln der Serie zu entfernen und durch Battlefield-Spezialisten zu ersetzen.

Battlefield 2042 Updates – So geht es weiter!

In einem ausführlichen Beitrag auf der EA-Webseite gab das Unternehmen die Schwerpunktbereiche bekannt, die die nächsten beiden Updates behandeln werden, darunter Leistung und Serverstabilität, Waffenspiel und Balance sowie Solo-/Koop- und Custom Portal Experience-Fortschritt. In Bezug auf Leistung und Serverstabilität stellt EA fest, dass die Serverstabilität weitgehend wie erwartet funktioniert, gibt jedoch an, dass Server repariert werden.

Puncto Framerate spricht EA davon, dass Battlefield 2042 auch auf PC-Hardware mit niedrigen Spezifikationen die Frames/Sekunde konstant und hoch bleiben sollen. Außerdem soll dem Problem nachgegangen werden, dass PC-Spieler eine “seltsame Inkonsistenz beim Zielen im Verhältnis zu den Mausempfindlichkeitseinstellungen” festgestellt haben.

Waffen und Balance

Auf Twitter reagieren die Spieler gemischt. Einige haben schon hundert Stunden in den Waffenfortschritt gesteckt und haben nun von einem “Nerf-Hammer” Angst. Andere wiederum sind der Meinung, dass der Waffenfortschritt ohnehin viel zu langsam vor sich hin zuckelt.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Vor allem das Gunplay wird im zweiten Battlefield 2042 Update verschiedene globale Änderungen erfahren. In diesem Spiel soll DICE besser in der Lage sein, Balanceprobleme zu beheben, ohne ein vollständiges Spielupdate durchzuführen (ihr müsst also nicht mit einem 50 Gigabyte Update rechnen).

Fahrzeuge, ein wichtiger Aspekt des Spiels (oder der gesamten Serie), werden ebenso überarbeitet. Vor allem die “Überleistung” einiger Vehikel wird angesprochen.

EA enthüllt auch, dass Ungleichgewichte bei den Verdienstraten zwischen den Modi und die Schaffung von XP-Farming-Servern dazu geführt haben, dass integrierte Limiter nicht wie beabsichtigt funktionieren.

EA/DICE geht mit den Battlefield 2042 Updates auf die Spieler ein

Es ist eine positive Nachricht, wenn der Entwickler/Publisher auf das Feedback der Spieler eingeht und daran arbeitet, Änderungen und Korrekturen zu bringen. Allerdings das Ausmaß der Änderungen klingt schon so, als würden wir eine Art Battlefield 2042 “2.0” bekommen.

Gerade die Änderungen am Gunplay sind ein Thema, dass bereits viele bestehende Spieler beschäftigen wird, die sich komplett neu einstellen müssen.

Battlefield 2042 wird wohl noch Wochen (oder Monate) brauchen, um den Zustand zu erreichen, den sich die Spieler wünschen. Electronic Arts geht davon aus, dass Battlefield 2042 weit in die Zukunft als Live-Service-Spiel fortgeführt wird. Sollten die ersten Updates die Spieler dazu bringen, weiter im Spiel zu bleiben, dann könnte dies auch gelingen. Übrigens können interessierte Spieler über answers.ea.com auch direkt mit den Entwicklern in Kontakt treten.

Battlefield 2042 ist jetzt für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.