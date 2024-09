Konsolen am Abgrund? – Ehemaliger Manager stärkt Hersteller

Die Dinosaurier sind vor ca. 65 Millionen Jahren ausgestorben. Das ist die allgemeine These. Eine wichtigere Frage ist jedoch eine Andere: Wann werden Konsolen aussterben? Nun, so schnell wird das nicht passieren, aber es gibt auch andere Meinungen.

Mike Ybarra, ein ehemaliger Xbox-Manager und ehemaliger Blizzard-Chef, glaubt, dass diese düsteren Prognosen vor allem von gescheiterten Unternehmen verbreitet werden, die ihre eigene Schwäche kaschieren wollen. Auf der Plattform „X“ (ehemals Twitter) erklärte er deutlich:

Seiner Meinung nach ist es entscheidend, die Wohnzimmer der Spieler zu erobern und exklusive Hits zu bieten, um erfolgreich zu sein. Er sieht besonders Sony als Beispiel dafür, wie man erfolgreich Hits produziert und strategisch exklusiv macht.

If your strategy is to win the living room, you need exclusive hits because winning is both a platform and games perspective. Sony knows how to make hits, and how to pick the hits from others to be exclusive. If I was them I would double down right now because the blood in the…

