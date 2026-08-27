Kingdom Hearts 4 wird viel größer als gedacht, aber an einer Stelle gibt es weniger

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wenn dir die Geschichte von Kingdom Hearts 3 schon umfangreich vorkam, solltest du dich auf einiges gefasst machen. Bei Kingdom Hearts 4 kommt langsam richtig Bewegung hinein. Nach der Präsentation auf der D23 sprechen Director Tetsuya Nomura und Co-Director Tai Yasue jetzt ausführlicher über die Entwicklung des nächsten großen Abenteuers von Sora.

Dabei geht es nicht nur um neue Welten und den Entwicklungsstand. Nomura verrät erstmals, wie umfangreich die Geschichte ausfällt. Und wenn du Kingdom Hearts wegen seiner ohnehin nicht gerade einfachen Handlung spielst, bekommst du diesmal offenbar besonders viel zu verdauen.

Das Skript von Kingdom Hearts 4 ist fast doppelt so groß wie bei Teil 3

Im Gespräch mit dem japanischen Magazin Famitsu erklärt Nomura, dass das Skript von Kingdom Hearts 4 beinahe doppelt so umfangreich ausfällt wie jenes von Kingdom Hearts 3. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass du doppelt so lange spielen wirst. Ein größeres Skript kann mehr Dialoge, längere Zwischensequenzen oder komplexere Story-Abschnitte bedeuten. Eine konkrete Spielzeit nennt Square Enix bislang nicht.

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Nomura wollte offenbar sogar noch mehr unterbringen. Nach eigener Aussage gab es weitere Inhalte, die er gerne in die Geschichte aufgenommen hätte. Irgendwann sei allerdings die Grenze erreicht gewesen. Das riesige Skript machte insbesondere die Sprachaufnahmen zu einer Herausforderung. Wenn du die Serie kennst, dürfte dich das kaum überraschen. Kingdom Hearts ist schließlich nicht unbedingt dafür bekannt, seine Geschichte in drei einfachen Sätzen abzuhandeln. Intern arbeiten wir bereits an einer Podcast-Folge, die dir die bisherige Kingdom Hearts-Geschichte „zusammenfasst“. Allerdings ist das ein ziemlich aufwendiges Unterfangen.

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Kingdom Hearts 4: Die japanische Sprachausgabe ist bereits komplett fertig

Beim Entwicklungsstand gibt es ebenfalls gute Nachrichten. Die japanischen Sprachaufnahmen sind bereits abgeschlossen. Bei der englischen beziehungsweise internationalen Synchronisation liegt Square Enix laut Yasue momentan bei ungefähr 60 bis 70 Prozent.

Gerade angesichts des fast doppelt so großen Skripts ist das ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, wie weit Kingdom Hearts 4 mittlerweile fortgeschritten ist.

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Nomura und Yasue erklärten bereits auf der D23, dass Kingdom Hearts 4 definitiv 2027 erscheinen soll. Yasue formulierte es sogar ziemlich eindeutig und erklärte, dass man sich zu 100 Prozent sicher sei, dass das Spiel nicht verschoben werde. Aktuell ist die Veröffentlichung für die zweite Jahreshälfte 2027 vorgesehen. Die Entwicklung befinde sich inzwischen in der finalen Phase und verlaufe laut Yasue so reibungslos wie noch bei keinem anderen Kingdom Hearts zuvor.

Du bekommst dafür weniger Disney-Welten

Das größere Skript bedeutet allerdings nicht, dass Square Enix einfach doppelt so viele Welten in das Spiel packt. Ganz im Gegenteil. Nomura bestätigt, dass die Anzahl der Welten diesmal nicht besonders groß sein wird. Der Grund liegt im Aufwand. Die einzelnen Schauplätze sollen so detailliert ausfallen wie noch nie zuvor in der Reihe.

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Wenn du also gehofft hast, alle paar Stunden in einem neuen Disney-Film zu landen, solltest du deine Erwartungen etwas anpassen. Dafür sollen die vorhandenen Welten deutlich größer und umfangreicher ausfallen.

Ein Beispiel ist die auf der D23 angekündigte Welt aus Coco. Laut Nomura und Yasue ist der gezeigte Bereich lediglich ein kleiner Ausschnitt. Die komplette Welt soll wesentlich größer sein und dir entsprechend mehr Möglichkeiten zum Erkunden bieten.

Interessant ist außerdem, dass mindestens eine Welt ursprünglich bereits für Kingdom Hearts 3 geplant war. Damals konnte Square Enix die Idee technisch beziehungsweise konzeptionell nicht umsetzen. Für Kingdom Hearts 4 wurde das Konzept weiterentwickelt und soll nun tatsächlich im Spiel landen. Welche Disney-Welt damit gemeint ist, verrät Nomura im Interview noch nicht.

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Die Geschichte knüpft stärker an die kompliziertesten Teile der Serie an

Nomura bestätigt im Famitsu-Interview, dass die Geschichte stark mit der sogenannten χ-Reihe verbunden ist. Dazu gehören Kingdom Hearts χ, Union χ und Dark Road. Square Enix beschäftigt sogar einen Mitarbeiter damit, das Skript auf mögliche Widersprüche zu älteren Ereignissen und Hintergrundinformationen zu überprüfen. Damit soll der Kanon gesichert sein…

Sora befindet sich zu Beginn der neuen Geschichte in Quadratum. Gleichzeitig beginnt mit Kingdom Hearts 4 der sogenannte Lost Master Arc, nachdem die Dark Seeker Saga mit Kingdom Hearts 3 abgeschlossen wurde.

Du bekommst also nicht einfach ein weiteres Abenteuer mit Donald und Goofy. Die Entwickler bauen offenbar einen ziemlich großen erzählerischen Neustart auf, der trotzdem tief in der bisherigen Geschichte verwurzelt bleibt.

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