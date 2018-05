Nachdem schon ziemlich viel an Gameplay-Material von Kingdom Hearts 3 gezeigt wurde ist es Zeit auch die breite Öffentlichkeit Hand an das RPG legen zu lassen. Im Rahmen der E3 2018 in Los Angeles, welche in 2 Wochen startet, wird es auch erstmals möglich sein.

In einem neuen Tweet von Square Enix USA bedankte sich das Unternehmen bei den Anwesenden für die jüngste Premiere des Spiels und kündigte an, dass die Fans bald das Spiel auf der E3 selbst ausprobieren könnten. Es bleibt abzuwarten, welche Teile des Spiels spielbar sein werden.

Kingdom Hearts 3 ist noch für ein Veröffentlichungsdatum 2018 geplant, aber genaue Daten sind zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Das Game von Square-Enix erscheint für PlayStation 4 und Xbox One!

Thank you to all those who attended the #KH3Premiere last week! Fans can get their very first chance to play @KINGDOMHEARTS III at Square Enix’s #E32018 booth!🎮 Hope to see you there! ❤️ pic.twitter.com/ik7ggNTayY

— SquareEnixUSA (@SquareEnixUSA) 25. Mai 2018