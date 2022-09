Kampf der Konsolen: PS5 vs. Xbox Series X/S vs. Nintendo Switch – Welche Konsole verkauft sich besser?

PS5 vs. Switch vs. Xbox Series X/S - ©Sony, ©Nintendo, ©Microsoft; Bildmontage: DailyGame

Die Nintendo Switch hat sich bereuts schon über 113 Millionen mal verkauft. Insgesamt hat sich die PS4 insgesamt über 117 Millionen mal verkauft, weswegen Nintendos Hybridkonsole die Verkaufszahlen der PS4 bald überholt haben wird. Die bisherigen Verkaufszahlen der PS5 und Xbox Series X/S sind ebenfalls interessant.

Wie oft haben sich PS5 und Xbox Series X/S bis jetzt verkauft?

Die PS5 bis jetzt über 23 Millionen mal verkauft, während die Xbox Series X/S sich noch nicht ganz 17 Millionen mal verkauft hat.

Welche Konsole hat sich heuer am meisten verkauft?

Seit Jahresbeginn 2022 hat sich die Nintendo Switch über 11 Millionen mal verkauft, während die PS5 sich über 6,4 Millionen mal und die Xbox Series X/S über 5,5 Millionen mal verkaufen konnte.

Wie sieht es global aus?

Insgesamt verkauft sich momentan die Nintendo Switch in den USA, Asien und Ozeanien von allen Konsolen am besten. Gefolgt wird die Konsole immer von der PS5 und dann der Xbox Series X/S. Nur in Europa führt die PS5 und schickt die Nintendo Switch auf den zweiten Platz.

Die Nintendo Switch auf der Überholspur

Das Nintendo Switch hat die PS3 mit ihren damaligen 87 Millionen verkauften Einheiten schon längst überholt und word bald das selbe mit der PS4 machen. Auch die Erfolgskonsole Nintendo Wii wurde schon längst mit ihren über 101 Millionen verkauften Einheiten von der Nintendo Switch überholt. Im letzten Quartal hat Nintendo 3,43 Millionen Nintendo Switch Konsolen verkauft. Zum Vergleich: im selben Zeitraum des Vorjahres hat sie sich 4,45 Millionen mal verkauft. Insgesamt hat sich die Nintendo Switch über 113 Millionen mal verkauft.

Auch wenn die Nintendo Switch bereits als die meistverkaufte Heimkonsole von Nintendo gilt, so hat sie noch viel vor, wenn sie die Absatzzahlen der Nintendo 3DS Familie mit 154,02 Millionen verkaufter Einheiten. Aber bevor die Nintendo Switch dort sein wird, muss sie zuerst die Absatzzahlen des originalen Game Boys mit dem Game Boy Color mit 118,69 verkaufter Einheiten übertreffen.

Quelle: vgcharts.com

Passend zum Thema