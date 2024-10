Just Dance 2025 Edition (Switch) – Game Review

Just Dance 2025 von Ubisoft sowie den Studios Ubisoft Paris, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai wurde am 15. Oktober 2024 veröffentlicht und bringt die beliebte Reihe in die nächste Runde. Was sich alles geändert hat oder nicht und welche Songs auf dich warten, erfährst du in unserer ausführlichen Rezension.

Altbewährte Formel

Bevor wir mit dem Review von Just Dance 2025 richtig loslegen, schauen wir uns die Songauswahl an. Wie jedes Jahr bringt Ubisoft etwa vierzig neue Songs in die Version ein, sodass für fast jeden Geschmack etwas dabei ist. Dieses Jahr sind Hits wie Basket Case von Green Day, Pokerface von Lady Gaga, Party In The USA von Miley Cyrus und Unstoppable von Sia dabei. Acht der vierzig Songs haben Doppelversionen, das heißt, sie erscheinen in zwei verschiedenen Versionen und du kannst wählen, zu welcher du tanzen möchtest. Die Auswahl wird mit der Zeit größer, wenn weitere Songs wie Padam Padam von Kylie Minogue, My Heart Will Go On von Celine Dion, Espresso von Sabrina Carpenter und LUNCH von Billie Eilish hinzukommen.

Zusätzlich stehen treuen Spielern auch Songs aus früheren Ausgaben zur Verfügung. Wenn du letztes Jahr Just Dance 2024 gespielt hast, sind alle Songs aus dieser Edition auch in deiner Bibliothek und du kannst dieses Jahr wieder zu ihnen tanzen. Das Gleiche gilt für Songs aus Just Dance 2023. Das ist ein kluger Schachzug von Ubisoft, da diese Songs sonst nur ein Jahr lang genutzt werden könnten, bevor man wieder zahlen muss. Falls dir die enthaltenen Songs nicht ausreichen, kannst du auch ein Just Dance+ Abonnement abschließen, das dir Zugang zu einer Bibliothek mit über 400 Liedern verschafft. Neueinsteiger können Just Dance+ auch einen Monat lang kostenlos ausprobieren.



Just Dance 2025 als Erfolgsgarant für Ubisoft

Der Hauptkritikpunkt an der Reihe ist, dass sich jedes Jahr nur wenig ändert, abgesehen von ein paar neuen Songs, für die man jedoch einen hohen Preis zahlen muss. Auch in diesem Jahr bietet Ubisoft mit Just Dance 2025 nichts wirklich Innovatives. Im Grunde spielt man einfach nur die Versionen aus den letzten Jahren mit einer neuen Tracklist von insgesamt vierzig Songs (eigentlich nur 20). Nicht falsch verstehen, der Titel ist ein grundsolides Spiel. Es überzeugt mit seiner poppigen Grafik und der gelungenen Soundkulisse. Um für Abwechslung zu sorgen, wurden für viele Songs unterschiedliche Stile gewählt, sodass man nicht immer die gleichen Tanzclips sieht. Der sogenannte Workout-Modus ist auch wieder dabei, genauso wie alle Modi, die es seit 2023 gibt.

Was kann man also in Just Dance 2025 tun? Eine Menge. Für jeden Song, zu dem du tanzt, erhältst du eine Sterne-Bewertung. Die Herausforderung besteht darin, möglichst viele Songs mit der höchsten Punktzahl abzuschließen, was besonders bei den schwierigeren Liedern Übung erfordert. Du kannst Erfahrungspunkte sammeln, um durch Tanzen aufzusteigen, und mit jedem Level schaltest du etwas für deinen Avatar oder deine Tanzkarte frei. Wenn du lieber „trainieren“ möchtest, ist der Workout-Modus auch dieses Jahr wieder enthalten. Mit einem einfachen Tastendruck kannst du verfolgen, wie viele Kalorien du verbrennst, zu wie vielen Liedern du getanzt und wie lange du getanzt hast. Im Online-Modus kannst du jemanden herausfordern, sei es ein Freund oder eine zufällige Person aus der Rangliste. Zusätzlich kannst du wieder deine eigenen Wiedergabelisten erstellen und zu diesen tanzen.

Neue Songs in altem Gewand

Um Just Dance 2025 zu spielen, braucht man nicht einmal einen Joy-Con. Der Spieler kann auch einfach sein Handy nutzen, was es besonders praktisch macht, spontan mit Freunden einen Tanz-Abend zu veranstalten. Schließlich hat fast jeder ein Smartphone dabei. Zu jedem Song sieht man einen oder mehrere Tänzer auf dem Bildschirm. Vor dem Song wählst du den Tänzer aus, dem du folgen möchtest. Wenn der Song beginnt, muss der Nutzer die Bewegungen so nachahmen, wie sie auf dem Bildschirm angezeigt werden. Am unteren Rand des Bildschirms erscheinen kleine Symbole, die die nächsten Bewegungen anzeigen. Diese sind jedoch nicht immer eindeutig, weshalb es wichtig ist, die Choreografien zu üben und zu lernen, wenn man eine hohe Punktzahl erreichen möchte.

Ein praktisches Tutorial, um die Schritte vorab zu lernen, wäre eine sinnvolle Ergänzung gewesen, da es im Chaos des Songs und der vielen Bildschirmanzeigen manchmal schwierig ist, den Überblick zu behalten, besonders wenn man mit bis zu sechs Personen tanzt. Die Songauswahl ist einfach zu navigieren, mit vielen vorgeschlagenen Wiedergabelisten, aber der Spieler kann auch Songs aus der eigenen Bibliothek auswählen. Beim Scrollen durch das Menü gibt es jedoch manchmal kurze Ruckler oder Abstürze, die nervig sein können. Die Tanzschritte werden im Allgemeinen ziemlich genau registriert, aber nicht immer. Außerdem ist es relativ einfach, die Bewegungen zu simulieren, ohne sie wirklich auszuführen, was manchmal sogar zu höheren Punktzahlen führen kann.

Fazit zu Just Dance 2025 Edition

Just Dance 2025 Edition setzt die Strategie von Ubisoft fort, die 2023 gestartet und 2024 weiterentwickelt wurde, indem die Spiele in einer Software gebündelt werden. Der Preis ist im Vergleich zum Vorgänger von 59,99 Euro auf 49,99 Euro gesunken, was zumindest ein Schritt in die richtige Richtung darstellt. Dennoch ist der Preis angesichts der begrenzten Inhalte etwas hoch, was sicherlich auch mit den Lizenzkosten für die Songs zu tun hat. Der Basispreis und die potenziellen zusätzlichen Kosten für Just Dance+ belasten insbesondere die jüngeren Fans der Reihe. Wer bis zum nächsten Jahr alle Inhalte genießen möchte, sollte die „Ultimate Edition“ mit 12 Monaten Just Dance+ für 74,99 Euro in Betracht ziehen.

Am Ende bleibt Just Dance 2025 nüchtern betrachtet aber ein sehr unterhaltsames Tanz- und Partyspiel. Was die Preispolitik angeht, hat jeder seine eigenen Vorstellungen und Grenzen. Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob und in welchem Umfang das eigene Geld investiert wird. Für diejenigen, die ein Tanzspiel für sich selbst, ihre Kinder oder für Spieleabende mit Freunden suchen, ist Just Dance, egal in welcher Edition, auf der Nintendo Switch kaum zu übertreffen.

Review Wertung

7 SCORE Just Dance 2025 bleibt der Reihe treu und bietet eine Auswahl an altbekannten sowie neuen Songs. Die Präsentation ist wie immer bunt. Es bleibt eines der besten Partyspiele für Tanzbegeisterte. Detail-Wertung Grafik 8 Sound 9 Gameplay 7 Story 5 Motivation 7 Steuerung 7 Multiplayer 7

