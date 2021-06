Jurassic World Evolution 2: Wir haben den ersten Trailer und alle Infos

Jurassic World Evolution: Complete Edition - ©Frontier Developments

Erst vor einigen Tagen haben wir von Gerüchten berichtet, dass schon bald eine Ankündigung zur Fortsetzung Jurassic Park Evolution 2 kommen könnte. Unsere Vermutung erwies sich nun als richtig und gestern Nacht wurde die Fortsetzung des Strategiespiels offiziell angekündigt.

Auf dem offiziellen Playstation Blog freut sich der ausführende Produzent der Entwickler Frontier Developments Adam Woods sehr darüber, endlich die ersten Infos des Spiels mit der Community teilen zu können. So soll das Aufbauspiel wieder auch eine eigene Story bieten, die in diesem Fall an die Geschehnisse aus Jurassic Park: Fallen Kingdom anschließen sollen.

Mit wiederkehrenden Kultfiguren aus den Filmen – gesprochen von den Originalsprecher – ist es eure Aufgabe, für den Schutz der Dinos in der Wildnis zu sorgen und sie zu kontrollieren. Im neuen Modus ,,Chaostheorie“ hingegen, könnt ihr die besten und spannendsten Szenen aus den vergangenen Filmen nachspielen.

In ,,Was wäre wenn?“-Situationen seid ihr maßgeblich für den Ausgang der beliebten Filme verantwortlich. Doch auch der aus dem Vorgänger bekannte Herausforderungsmodus kehrt in Jurassic Park Evolution 2 zurück. Hier könnt ihr eure kreativen Fähigkeiten erneut unter Beweis stellen.

Jurassic Park Evolution 2 bietet wieder zahlreiche neue Dinos

Adam Woods verspricht des Weiteren, dass mehr als 75 prähistorische Dino-Arten in Jurassic Park Evolution 2 auf eure Erforschung warten. Neu dabei sind diesmal sogar Flug- und Wasserdinosaurier. Jenen gilt es eigene Gehege zu bauen, die auf ihre sehr unterschiedlichen Vorlieben angepasst sind.

Des Weiteren sollen die strategischen Elemente des Spiels noch komplexer gestaltet sein. So können sich Spieler über noch komplexere Management-Tools freuen. Auch die Biome haben eine Überarbeitung und Erweiterung erfahren. So sind die verfügbaren Biome nicht mehr auf die Inseln des Muertes-Archipels beschränkt.

,,Von dichten Wäldern bis hin zu steinigen Wüsten besitzt jedes dieser Biome seine ganz eigenen Bedingungen, Gelände- sowie Umweltherausforderungen.“

Die Entwickler versprechen abschließend, dass Jurassic Park Evolution 2 noch in diesem Jahr für Playsation 4 und PS5 erscheinen soll und ihr dann so ausführlich wie noch nie euren eigenen Dinopark erstellen könnt,