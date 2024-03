Judas wird ein unerwartetes Gameplay-Element enthalten

Der Creative Director Ken Levine hat verraten, dass sein kommendes Spiel Judas Roguelike-Elemente enthalten wird. Levine erläuterte die faszinierenden Features, die im Spiel enthalten sein werden, wie zum Beispiel die Verwendung von ‘organischen Kräften’ und die Implementierung einer nicht-linearen Erzählung.

Judas ist ein kommendes Ego-Shooter-Videospiel, das von Ghost Story Games entwickelt und veröffentlicht wird und Ken Levines Rückkehr zur Spieleentwicklung seit 2014 markiert. Der Titel spielt an Bord des Generationenschiffs Mayflower auf dem Weg nach Proxima Centauri. Es dreht sich um eine Gesellschaft, die von drei Figuren kontrolliert wird: Tom, Nofretete und ihre Adoptivtochter Hope. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Judas, der die gesellschaftlichen Normen herausfordert und eine Revolution anzettelt. Das Spiel wurde erstmals bei den The Game Awards 2022 angekündigt und ist für einen Release auf PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S geplant.

Im Interview mit dem YouTube-Kanal Skill Up gab der Creative Director Ken Levine Einblicke in einige der Elemente, die Judas enthalten wird. Eine bemerkenswerte Abweichung von Levines früheren Werken ist die Einbindung von Roguelike-Elementen. Laut Levine führt Judas eine Mechanik ein, bei der die Charaktere der Spieler nach jedem Tod ‘neu gedruckt’ werden. Diese Mechanik ermöglicht die Anpassung und Entwicklung von Charakteren und stellt sicher, dass jeder Durchlauf einzigartig ist. Levine hat sich von XCOM und Civilization inspirieren lassen und versucht, modulare Gameplay-Elemente nahtlos in den narrativen Rahmen von Judas zu integrieren.

Roguelike-Elemente in Judas

Diese strategische Veränderung führt einen neuen Ansatz für das Gameplay ein. Dieser ermöglicht eine dynamische Erzählung und einen hohen Wiederspielwert. Dadurch unterscheidet sich Judas von Bioshock. Levine beschrieb das Spiel als einen “pseudo-prozeduralen” Ansatz für die Erzählung. Das bedeutet, dass sorgfältig ausgearbeitete Story-Elemente auf prozedurale Weise zusammengefügt werden, um ein zusammenhängendes Einzelspieler-Erlebnis zu schaffen. Levine betonte die Bedeutung der Entscheidungen des Spielers. Jede Entscheidung beeinflusst die sich entfaltende Geschichte auf unterschiedliche Weise.

Ken Levine ist eine bekannte Persönlichkeit in der Spielebranche und wurde für seine Arbeit an erzählerischen Titeln wie der BioShock– und der System-Shock-Reihe gefeiert. Levine hat sich als innovativer Geschichtenerzähler in der Spielebranche etabliert. Seine Spiele behandeln oft komplexe Themen und zeigen moralisch zweideutige Charaktere, was ihm breite Anerkennung und zahlreiche Auszeichnungen eingebracht hat.

Levine verriet im oben verlinkten Interview ebenfalls, dass die Spieler eine Verschmelzung traditioneller Ego-Shooter-Mechaniken mit einem unerwarteten Twist erwarten können. Der Twist besteht darin, dass der Spieler eine Waffe in der einen Hand und verschiedene sogenannte organische Kräfte in der anderen Hand hat. Bei Judas stehen die Interaktion mit dem Spieler und die strategische Entscheidungsfindung im Vordergrund, nicht das Abliefern von riesigen Actionfilmen. Levine hat bereits weitere Features angekündigt, die noch nicht vollständig enthüllt wurden. Eifrige Spieler müssen sich jedoch noch etwas in Geduld üben, bis weitere Details über das Spiel bekannt gegeben werden.