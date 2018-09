Die bisherigen Verkaufszahlen der aktuellen Konsolen-Generation zeigt ein klares Bild über die aktuelle Situation zwischen PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Dabei wird die Berichterstattung über den andauernden Erfolg der Hybrid-Konsole Nintendo Switch nochmals untermauert. Nicht nur der PlayStation 4-Marktanteil ist rapide heruntergegangen, die Konsole hatte einst 70%, auch die Xbox One hat sich gegenüber 2016 halbiert. Was nicht bedeutet dass alle einen satten Anstieg in den Software-Verkäufen hatten, aber die Nintendo Switch ist am Vormarsch!

PlayStation 4

Im Jahr 2018 konnten bisher 8.667.771 PlayStation 4-Konsolen weltweit verkauft werden. Im Vergleichszeitraum Jänner-September ist das ein Minus von fast 2 Millionen verkauften Konsolen gegenüber 2017, jedoch um 1,6 Mio. mehr als noch 2016. Der Marktanteil liegt aktuell bei 46,2% im Vergleichszeitraum. 2015 waren es noch 70,1%, 2016 waren es 69,7% und 2015 war es noch knapp über die Hälfte, nämlich 55,6%.

Xbox One

Die Xbox One verkaufte um eine halbe Million Konsolen mehr als noch 2017 und konnte sich auf 2015/2016-Niveau einpendeln und liegt aktuell bei 3.117.997 verkauften Konsolen. Der Marktanteil von um die 30% aus den Jahren 2015/2016 lag letztes Jahr bei 14,1%. Heuer sieht die Sache im Vergleichszeitraum (Jänner-September) besser aus. Die Microsoft-Konsole konnte auf 16,6% zulegen.

Nintendo Switch

Mit den Markteintritt im Jahr 2017 konnte Nintendo 5,622 Millionen Switch-Konsolen verkaufen. Der Zeitraum war März bis September. Heuer, im Zeitraum zwischen Januar und September, wurden bisher 6.960.809 Konsolen an die Gamer gebracht. Ein sattes Plus von 1,338 Millionen Konsolen! Der Marktanteil ist von letztes Jahr 30,4% auf 37,1% gestiegen.

Total

In der genannten Statistik von PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch waren die wichtigen Verkaufszahlen aus dem 4. Quartal nicht inkludiert. Daher wundert euch nicht, wenn sich in den Totalzahlen die Sache etwas anders aussieht. Auch muss man die längere Lebensdauer der PlayStation 4 und Xbox One berücksichtigen.

Über ihre ganze Laufzeit hinaus kommt die Sony-Konsole PS4 auf 82.303.287 verkauften Konsolen mit einem Marktanteil der aktuellen Konsolen-Generation von 58,3%. Die Xbox One kommt auf 38.691.236 verkauften Konsolen weltweit und einem Marktanteil von 27,4%. Der Nintendo Switch hat eine wichtige Marke durchbrochen und liegt aktuell bei 20.058.577 verkaufen Konsolen und einem Marktanteil von 14,2%.

Die bisherige Konsolen-Generation hat damit insgesamt 140,6 Millionen Konsolen gemeinsam verkauft. Die Vorgänger-Generation mit PlayStation 3, Xbox 360 und Wii U schaffte 274 Millionen!