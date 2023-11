Neue Indie-Spiele für Nintendo Switch: Von heute bis 2024

Nintendo Switch Fakten

Eine neue Ära der Indie-Spiele eröffnet sich für Nintendo Switch-Besitzer mit einer kürzlich vorgestellten Indie World-Präsentation. Die Veranstaltung, die voller aufregender Ankündigungen war, bot einen Einblick in die Welt der Indie-Titel, die Spieler in den kommenden Monaten und sogar bis ins Jahr 2024 hinein erwarten dürfen.

Die Fülle der Vielfalt: Neue Nintendo Switch Spiele

Die Indie World-Präsentation war voller Highlights und Überraschungen, die Spieler bereits in den Startlöchern stehen lassen. Von fesselnden Open-World-Abenteuern bis hin zu raffinierten Detektivspielen gibt es für alle Spielvorlieben etwas Neues zu entdecken.

Die Präsentation begann mit einem Knall: “Shantae Advance: Risky Revolution” wurde für das Jahr 2024 angekündigt. Diese Fortsetzung der Shantae-Reihe, die über 20 Jahre Entwicklungszeit hinter sich hat, verspricht eine authentische Retro-Erfahrung mit bekannten Haarpeitschen-Attacken und der actiongeladenen Bauchtanz-Action. Die Spieler können sich auf mehrere Kapitel, zahlreiche Städte und Labyrinthe sowie einen Vier-Spieler-Modus freuen.

Die Offenbarungen setzten sich fort mit “Outer Wilds: Archaeologist Edition”, die ab dem 7. Dezember für die Nintendo Switch erhältlich sein wird. Diese Edition beinhaltet das von der Kritik gefeierte Open-World-Spiel “Outer Wilds” sowie die Erweiterung “Echoes of the Eye”, die das Action-Abenteuer auf eine neue Ebene hebt.

Die Palette der Indie-Titel deckt eine breite Vielfalt an Genres ab. “Core Keeper”, ein Bergbau-Sandbox-Abenteuer mit einem Online-Modus für bis zu acht Spieler, verspricht im Sommer 2024 anzukommen. Ebenfalls angekündigt wurde “On Your Tail”, ein charmantes Detektivspiel mit einem Hauch italienischen Flairs, das im Jahr 2024 als zeitexklusiver Konsolentitel für Nintendo Switch debütiert.

Doch nicht nur kommende Spiele sorgten für Aufsehen. Titel wie “Howl”, “Backpack Hero”, “Enjoy the Diner” und “Passpartout 2: The Lost Artist” wurden bereits am Tag der Präsentation für Nintendo Switch veröffentlicht und sind somit direkt spielbar.

Mehr als nur Spiele

Neben den Spielankündigungen präsentierte die Indie World-Präsentation auch eine Fülle von Indie-Titeln, die in den kommenden Monaten und Jahren erscheinen werden. Von cineastischen Puzzle-Abenteuern bis hin zu entspannten Puzzle-Plattformern versprechen diese Spiele eine breite Palette an Spielerlebnissen.

Titel PAL-Release Howl Heute Backpack Hero Heute A Highland Song 5. Dezember Outer Wilds: Archaeologist Edition 7. Dezember Moonstone Island Frühjahr 2024 Blade Chimera Frühjahr 2024 The Star Named EOS Frühjahr 2024 Core Keeper Sommer 2024 Shantae Advance: Risky Revolution 2024 On Your Tail 2024 Death Trick: Double Blind 2024 Enjoy the Diner Heute Passpartout 2: The Lost Artist Heute Heavenly Bodies Februar 2024 Braid, Anniversary Edition 30. April, 2024 The Gecko Gods Frühjahr 2024 Planet of Lana Frühjahr 2024 Urban Myth Dissolution Center 2024

Die Vielfalt an Indie-Titeln für die Nintendo Switch zeigt, dass diese Plattform auch weiterhin ein Zuhause für kreative und innovative Spiele sein wird. Von der Veröffentlichung heute bis hin zu Veröffentlichungen im Jahr 2024 bietet die Vielfalt an Indie-Spielen eine unendliche Auswahl an Abenteuern für Spieler aller Vorlieben.