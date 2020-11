iGaming: Auf diese neuen Regelungen für Deutschland müssen Sie sich einstellen

Im Sommer und Herbst 2020 hat sich so einiges getan in der Welt des Online Glücksspiels in Deutschland. Während sich die Welt des virtuellen Gamblings schon seit Jahren stark entwickelt, hat sich nun auch Deutschland ein wenig mehr diesem Trend angepasst und beginnt die harten Gesetze für das virtuelle Glücksspiel aufzuweichen.

Dank EU konnten deutsche Casinofreunde selbstredend auch schon in den letzten Jahren im Internet jede Menge Spielvergnügen erleben und sich dabei nicht nur an den Games der besten Provider erfreuen, sondern auch jede Menge Top Bonusangebote in Anspruch nehmen.

Freispiele ohne Einzahlung oder auch gratis Startguthaben sind dabei die wohl beliebtesten Beispiele, denn dank dieser Promotionen können Sie tatsächlich kostenlos um echte Geldgewinne spielen. Doch auch Einzahlungsboni, Turnierteilnahmen und andere saisonale Specials mischen regelmäßig die Welt der virtuellen Casinos auf. Und all das soll es nun auch bald schon „Made in Germany“ geben, wenn man den aktuell doch sehr positiv aussehenden Prophezeiungen für die neuen deutschen Regelungen des Online Glücksspiels Glauben schenken möchte.

Bundesweit einheitliche Regelungen für mehr Sicherheit

Das Saarland hat als letztes Bundesland den neuen Regelungen zugestimmt. Doch nun sind alle Länder einer Meinung: Das Online Glücksspiel in Deutschland soll gemeinsam geregelt werden, und zwar mit bundesweit einheitlichen Regelungen zum Online Glücksspiel.

Da es aktuell keine klaren Vorgaben und Gesetze gibt, führt das zu größeren Problemen, als ein erlaubtes, aber streng reguliertes Glücksspiel es tun könnte. In Kraft treten wird der neue Glücksspielstaatsvertrag allerdings erst im Sommer 2021. Bis dahin soll eine Übergangsregelung gelten, um schon jetzt Spielern und auch Unternehmen der Glücksspielbranche eine einheitliche Lösung bieten zu können.

Der Grundsatz dabei : Wer sich schon jetzt an die Regelungen hält, die mit dem Vertrag ab Sommer nächsten Jahres wirksam werden, hat wesentlich größere Chancen, dann auch tatsächlich eine Lizenz ausgestellt zu bekommen.

Denn ja, es wird tatsächlich möglich: die Glücksspiel-Lizenz fürs Online Casino aus Deutschland, auf die viele Spieler bereits seit Jahren warten.

Durch eine solche Lizenzierung kann die Sicherheit für Spieler erhöht werden, die sich dadurch auf ein solides Qualitätsmerkmal im Online Glücksspiel verlassen können und wesentlich weniger stark dazu verleitet werden, auf dubiosen und oft unseriösen Plattformen (die als solche nicht immer sofort zu erkennen sind) im Internet zu spielen.

So sehen die neuen Regelungen aus

Ein neuer einheitlicher Glücksspielstaatsvertrag, der das Online Casinospiel in Deutschland nun endlich erlauben und somit die gesetzliche Grundlage wesentlich vereinfachen soll – das klingt natürlich sehr gut. Doch was bedeutet das tatsächlich?

Die Details sind bisher noch nicht geklärt, der Vertrag ist in seinen Details noch nicht ausgearbeitet. Klar ist allerdings jetzt schon: Es soll staatliche Lizenzen für Online Glücksspielanbieter geben, die aktive Kundenwerbung und die Nutzung der Plattformen für Spieler aller Länder gewährleisten – allerdings nur dann, wenn sich die Unternehmungen auch an die Vorschriften halten.

Unter den Vorschriften sollen in immerhin rund 30 verschiedenen Punkten die Mehrheit der grundlegenden Aspekte des Online Glücksspiels geregelt werden. Beispielsweise sieht der Vertrag vor, dass ein monatliches Einzahlungsmaximum pro Spieler festgesetzt wird, und zwar in Höhe von 1.000€, um die Spieler zu schützen und sicherzustellen, dass virtuelles Glücksspiel in diesem Bereich auch tatsächlich ein Freizeitvergnügen bleibt.

Auch soll es eine bundesweite Datei mit gesperrten Spielsüchtigen und Problemspielern geben, an die alle Plattformen angeschlossen sein müssen, um den Zugang dieser Spieler zu unterbinden. Wie genau das allerdings umgesetzt werden soll, ist bisher noch unklar. Weder sind die technologischen Möglichkeiten ausgearbeitet noch scheint es eine juristisch solide Grundlage dafür zu geben.

Und über allem steht natürlich die Frage: Wer soll all das überprüfen? Denn eine zentrale Stelle für die Überprüfung der mit dem neuen Glücksspielvertrag voraussichtlich in Kraft tretenden Regeln ist bisher noch nicht bekannt.

Was das für Spieler im Online Casino bedeutet

Gesetzliche Grundlagen, Umsetzungen und Regierungsentscheidungen, all das ist für die meisten Spieler wohl wenig relevant und auch wenig interessant. Viel wichtiger ist, zu wissen, was sich beim Besuch im Online Casino dann zukünftig auch tatsächlich für den Spieler selbst ändern wird.

Einige Punkte, die hierbei von Interesse sein könnten, sind beispielsweise die bereits erwähnten monatlichen maximalen Einzahlungslimits, die geltend gemacht werden sollen. Diese haben einen direkten Einfluss auf den Spielalltag von Benutzern der Plattformen. Doch sind das natürlich nicht die einzigen Regeln, die dem Spieler direkt bei einem Casinobesuch begegnen werden.

Einige der wissenswerten Eckpunkte deshalb nun hier im Überblick:

Monatliche Einzahlungslimits (voraussichtlich in Höhe von 1.000€) sollen geltend gemacht werden.

Einsätze an Automatenspielen sollen auf 1€ pro Spielrunde beschränkt werden.

Aktive Werbung für Automatenspiele soll verboten werden.

Völlig ausgeschlossen werden angeblich einige Tischspiele, darunter auch die beliebten Klassiker Blackjack und Roulette.

Die Regelung zur Einschränkung der maximalen Einzahlungshöhe soll dabei bereits ab Dezember 2020 gelten. Hunderte Euro bei einer einzigen Drehung zu verspielen, ist dann also nicht mehr möglich. Für High Roller wohl eher weniger erfreulich, dennoch aber ein eher kleines Problem für die meisten regelmäßigen Casinobesucher, die das virtuelle Glücksspiel als Freizeitausgleich ansehen.

Etwas größer könnte der Aufschrei allerdings werden, wenn es um das Angebot an Tischspielen geht. Immerhin sollen einige der beliebtesten Tischspiele in regulären und natürlich auch in virtuellen Casinos komplett verboten werden, auch Roulette und Blackjack befinden sich darunter.

Konsequenzen für die Wirtschaft

Nicht nur Spieler in Online Casinos und Unternehmen, die Glücksspiele bereitstellen, befassen sich natürlich mit den zukünftig eintretenden Regelungen. Auch die Börse und der Wirtschaftssektor sind immens an den Neuentwicklungen der Glücksspielbranche Deutschlands interessiert. Immerhin ist der deutsche Glücksspielmarkt einer der größten in ganz Europa mit einem von Statistika prognostizierten Umsatz von bis zu 55 Mrd. Euro im Jahr 2021.

Mit den neuen Regelungen werden endlich auch deutsche Unternehmen das Online Glücksspiel für deutsche Spieler anbieten können. Ein gesteigerter Wettbewerb ist zu erwarten. Und genau das könnte für den Besucher zum Vorteil werden.

Mehr Wettbewerb bedeutet mehr Entwicklung und somit natürlich auch die Chance auf noch mehr Top Casinoangebote, neue und noch bessere Games und vor allem hochqualitative Spielmöglichkeiten, die man in der internationalen Online Casinowelt häufig vermisst.

Wie sich all diese Neuentwicklungen gegenüber den gesetzten Einschränkungen aufstellen werden, wird sich wohl erst zeigen, doch kann man auf jeden Fall hoffnungsfroh auf eine bald schon einheitlich regulierte Online Glücksspielwelt Deutschlands blicken.