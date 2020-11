Hyrule Warriors: Age of Calamity – Eines der besten Switch-Spiele?

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung - (C) Nintendo

Die erste Rezension zu Hyrule Warriors: Age of Calamity wurde im japanischen Wochenmagazin Famitsu veröffentlicht.

Laut Ryokutya2089 (via Gematsu) verliehen die vier Spieletester von Famitsu jeweils den Zelda-Titel 9/10 für eine Gesamtpunktzahl von 36/40 und nannten es als „sehr zufriedenstellender Ableger von Breath of the Wild“.

Die Tester lobten die Vielfalt der Angriffsstile, die jedem Charakter zugeschrieben werden, und sagten, dass Age of Calamity insgesamt eine starke Mischung aus bekannten BoTW- und Dynasty Warriors-Elementen aufweist. Nur ein Nintendo Switch-Titel wurde 2020 von Famitsu mit einer höheren Punktzahl ausgezeichnet: Animal Crossing: New Horizons.

Sieben weitere Switch-Titel haben in diesem Jahr eine Punktzahl von 36/40 erhalten. Ori and the Will of the Wisps, Paper Mario: The Origami King, eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Gnosia, One Piece: Pirate Warriors 4 und Persona 5 Scramble.

Das ursprünglichen Hyrule Warriors wurden ebenfalls mit 36/40 von der Famitsu im Jahr 2016 ausgezeichnet. Offiziell erscheint Hyrule Warriors: Age of Calamity erst am 20. November für die Nintendo Switch.

Hyrule Warriors: Age of Calamity – Was man vor dem Release wissen muss

Das Spiel enthält eine Geschichte, die 100 Jahre vor den Ereignissen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild spielt und laut Nintendo die Spieler in die Zeit vor dem großen Unglück versetzen wird, indem sie an epischen Schlachten vor dem Hintergrund bekannter Orte in Hyrule teilnehmen bevor sie zerstört wurden.

Derzeit ist im eShop eine Demo verfügbar, mit der die Spieler das gesamte erste Kapitel des Spiels erleben können. Die gespeicherten Daten werden nach dem Kauf auf das endgültige Spiel übertragen.

Mehr zu Breath of the Wild

Bereits im Sommer ist eine Collectors Edition zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 durchgesickert. Immerhin feiert die Zelda-Reihe nächstes Jahr ihr 35. Jubiläum, wobei auch HD-Remaster-Spiele zu erwarten sind. Bis dahin versorgen uns Modder immer wieder zum Staunen, wie jener der gleich ganz Hyrule im Age of Calamity-Stil herstellen möchte.