Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung - (C) Nintendo

Nintendo ist in letzter zeit sehr still geworden. Was nicht bedeutet, dass es nicht ständig Berichte gibt zum Konzern, der Switch und neuen Games. Sondern schlichtweg, dass diese nicht groß angekündigt werden. Sie kommen sehr überraschend so wie jetzt. Das hält die Gerüchteküche stetig am brodeln und die Spieler neugierig. Heute releaste Nintendo einen Nintendo Direct Mini : Partner Showcase (dazu mehr) ließ es sich aber nicht nehmen auch für sich selbst eine Bombe zu droppen. Das Demo zu Hyrule Warriors : Zeit der Verheerung ist da!

Das Hyrule Warriors Demo ist da und Spielstände kommen mit

Was für ein gewaltiges Spiel Breath of the Wild ist, muss man nicht weiter erklären. Seit seinem Erscheinen, hält sich dieses Game konstant in den Top 10 Charts der Nintendo Switch. Die Fans warten bereits und rufen förmlich nach einer Fortsetzung. Aber anstelle der Fortsetzung, wurde ein ganz anderes Spiel angekündigt. Seither sitzen die Spieler wie auf glühenden Kohlen. Nicht nur kann man ab heute das Demo zu Hyrule Warriors: Zeit der Vergeerung downloaden und spielen. Nein. Nintendo sichert auch zu, dass die Spielstände die man in der Demo erreicht hat, am 20 November auf das Game übertragen werden, sollte man sich dieses zulegen.

Das Spiel wird bereits von einer gewaltigen Fangemeinde heiß erwartet und zeigt sich in dem Showcase Video von seiner besten Seite. Es wird wohl ein wahres Highlight auf der Nintendo Switch. Wir werden uns die Demo bestimmt nicht entgehen lassen.