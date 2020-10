Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung enthüllt Hestu und die Koroks

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung - (C) Nintendo

Aus verschiedenen Gründen wird Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung (Original: Age of Calamity) schnell zu einem der am meisten erwarteten kommenden Spiele für die Nintendo Switch. Eine Vorbereitung für Breath of the Wild 2, die viele Spieler nicht verpassen möchten.

Es gibt einige Gründe, um sich darauf zu freuen. Das Spiel bietet eine zusätzliche Hintergrundgeschichte für Breath of the Wild, die allgemeine Anerkennung gefunden hat. Es dient auch als Nachfolger der ersten Hyrule Warriors. Während das erste Spiel Potenzial hatte, hatten einige das Gefühl, dass es nicht so weit wie möglich umgesetzt wurde. Jetzt wurde eine neue Chance gegeben, die Kreuzung zwischen Legend of Zelda und Dynasty Warriors zu erkunden, und es sieht so aus, als ob dies ein umfangreicheres Spiel sein wird. Deshalb ist der neueste Trailer so faszinierend.

Mit Breath of the Wild werden sich wohl mehr Spieler auskennen als mit Dynasty Warriors, die in Zeit der Verheerung eintreten. Ein interessanter Ansatz, wenn man zwei Konzepte vereint.

Zu diesem Zeitpunkt ist bekannt, dass Zeit der Verheerung die Map von Breath of the Wild verwenden wird, die in den Krieg gegen Calamity Ganon integriert wird. Was jedoch bis vor kurzem nicht bekannt war, ist, dass einige Funktionen dieser Map ebenfalls zurückkehren werden. Wie im neuesten Trailer des Spiels zu sehen ist, werden Koroks und ihr großer Bruder Hestu zurückkehren.

Die Welt von Hyrule kennt ihr – doch nicht von dieser Seite. Trefft bekannte Gesichter, entdeckt Geheimes und setzt Shiekah-Module auf neue Weise ein!#HyruleWarriors: Zeit der Verheerung erscheint am 20.11. für #NintendoSwitch. Jetzt vorbestellen: https://t.co/g6UTe1lEDf pic.twitter.com/29oL0p8bdN — Nintendo DE (@NintendoDE) October 19, 2020

Wer sind die Koroks?

In Breath of the Wild versteckten sich Koroks auf der ganzen Karte und verteilten Deku-Nüsse als Preise, um sie zu finden. Der Trailer zeigt einen Korok, der aus einer kaputten Kiste kommt.

Wer ist Hestu?

Hestu war der Charakterspieler, dem die Nüsse geliefert wurden, und im Gegenzug erweiterte er unser Inventar in Breath of the Wild. Jetzt ist Hestu mit vollständig sprachgesteuerten Zeilen zurück. In Anbetracht der Liebe der Fans zu Hestu ist er nur ein Grund mehr, sich über Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung zu freuen .

Obwohl Hestus Rolle in der Geschichte nicht gezeigt wird, ist es nicht schwer zu erraten. Höchstwahrscheinlich wird das Deku-Nuss-System und Hestu wird zu seiner alten Rolle zurückkehren. Leider ist er noch nicht als spielbarer Charakter von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung bestätigt, aber Spieler können immer noch hoffen, Hestus legendäre Maracas als Waffen zu verwenden.

Wenn Hestu durch ein Wunder als spielbarer Charakter auftaucht, lohnt es sich zu spekulieren, wie er kämpfen würde. Da Link in Zeit der Verheerung gegen die anderen Champions kämpfen kann, fragt man sich, was sein Preis wäre, wenn er Hestu besiegen würde. Nur die Zeit wird zeigen, was Hestu auf den Tisch bringt.

Was bietet Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung?

Eine bekannte Welt : Entdecke Hyrule aus einer völlig neuen Perspektive, bevor die Verheerung Ganon zuschlug.

: Entdecke Hyrule aus einer völlig neuen Perspektive, bevor die Verheerung Ganon zuschlug. Bekannte Gesichter : Führe Link, Zelda und die Recken Hyrules in die Schlacht gegen finstere Mächte!

: Führe Link, Zelda und die Recken Hyrules in die Schlacht gegen finstere Mächte! Rasante Kämpfe : Setze mächtige Waffen und Shiekah-Module ein, um gegen gegnerische Armeen zu bestehen und kraftvolle Monster zu besiegen.

: Setze mächtige Waffen und Shiekah-Module ein, um gegen gegnerische Armeen zu bestehen und kraftvolle Monster zu besiegen. Eine neue Geschichte: Entdecke eine einzigartige Handlung, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch in vertonten Zwischensequenzen. Versuche, die Große Verheerung aufzuhalten und Hyrule zu retten!

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erscheint am 20. November für die Nintendo Switch.