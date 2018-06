Ihr steht so wie ich auf Zelda, wollt ab und zu aber lieber eine Horde Gegner verprügeln als Rätsel zu lösen? Dann wäre Hyrule Warriors ja grundsätzlich schon einmal das richtige für euch/uns. Die Wii U und 3DS Version waren ja schon einmal recht gut, aber wie schlägt sich die Nintendo Switch Version, die ja die Inhalte beider Titel vereinen soll? Die Zeichen für einen Erfolg stehen nicht schlecht, immerhin ist sie schon mal auf Platz 6 im Nintendo eShop . Zeit für einen Test.

Erst mal gestartet ging es bei mir zuerst in den Heldenmodus, den ich von der Wii U schon gewohnt war. Die ersten Spieleindrücke waren durchaus positiv, die Grafik sehr schön anzusehen, allerdings auch kein unglaublicher Meilenstein im Vergleich zur Wii U Version. Während das Spiel auf der Wii U in 720p dargestellt wird, läuft es auf dem Fernseher in 1080p, im Tabletmodus ebenfalls in 720p. Steuerungstechnisch ist man sehr schnell gut im Spielgeschehen drinnen, meiner Meinung nach deutlich besser als den beiden anderen Titeln. Alles ist gut, die Steuerung wie gesagt gelungen, musikalisch ist das Spielgeschehen sehr gut untermauert, und die Begeisterung wird langsam immer größer.

Erster Eindruck sehr gut, alles perfekt? Naja.

Doch dann fällt einem recht bald einmal etwas ziemlich negatives auf. Framedrops. Und das sehr häufig bei den Intros und ab und zu bei den Zwischensequenzen. Vielleicht ist der Fehler Software-, nicht Hardwarebedingt und uns wird bald ein Update nachgereicht, allerdings sehe ich angesichts der Tatsache, dass die Nintendo Switch nicht die leistungsstärkste Konsole ist, die Chancen darauf sehr gering. Auch wenn die Framedrops nur bei den Intros und eben wie gesagt ab und zu bei den Zwischensequenzen zu finden sind, es nervt irgendwie. Es ist unschön anzusehen, und in der heutigen Konsolengeneration auch fast schon fehl am Platz. Beim aktiven Spielgeschehen merkt man allerdings nichts, ansonsten läuft das Spiel sehr sauber und flüssig. Und das bei einer ansehnlichen grafischen Darstellung die absolut auf der Höhe der Zeit ist.

Leider klassische Stellen für Framedrops 1 von 5 - +

Ab dem Moment bin ich eher der kritischen als der begeisterten Seite meines Fan Daseins verfallen. So fielen mir beim ausführlichen Testen nach und nach Kleinigkeiten auf. So wird irgendwann die Musik sehr leicht langweilig. Was anfangs noch total aufstachelnd klang, was die Euphorie dem Kampf entgegen zu schreiten stark steigerte, wird nun sehr schnell langweilig. So manchen Soundtrack empfand ich sogar als unpassend der Welt gegenüber. Aber da bin ich schon sehr stark kritisch und letzten Endes ist und bleibt das Geschmackssache.

Kauftipp:

Hyrule Warriors Definitive Edition - [Nintendo Switch] bei Amazon.de für EUR 54,99 bestellen

Inhaltsmässig gibt es wirklich nichts zu meckern. Es gibt den Heldenmodus, Herausforderungen noch und nöcher, und auch gegen eine Partie gegeneinander spricht nichts. Man kann sich also auf sehr viel Inhalt einstellen, allerdings bei nicht extrem vielen Maps. Wirklich sehr genau darf man den Story Modus allerdings nicht nehmen, Hardcore Fans entdecken hier nämlich definitiv den ein oder anderen Fehler. Grundsätzlich macht der Story Modus allerdings Spaß, der Zelda typische Humor ist auch hier nicht verloren gegangen.

Wolltet ihr nicht auch schon immer an der Seite von Hühnern kämpfen? 1 von 4 - +

Was kann das Spiel also?

Grundsätzlich sind meine Kritikpunkte meckern auf sehr hohen Niveau, teilweise auch Geschmackssache und einem anderen fallen meine Kritikpunkte gar nicht auf, sondern empfinden meine Meinung sogar als Blödsinn. Es ist alles in allem ein Top Titel und eigentlich eine klare Kaufempfehlung. Nach der Story verging mir zwar relativ schnell der Spielspaß, für eine Partie zwischendurch ist es aber aber immer wieder gut und bereitet unheimlich viel Spaß. Eigentlich war ich sehr begeistert, die Switch Version ist sehr gut umgesetzt, nur die Framedrops nerven zumindest mich gewaltig. Und mal ehrlich Nintendo: Ein Achievement System, das wärs! Dann würde der Spielspaß insbesondere bei dem Titel auch nochmal sehr viel länger andauern.

Hyrule Warriors: Definitive Edition 7,9 DAILYGAME PRO - Typischer Zelda Humor - sehr gute Steuerung - sehr viel Inhalt CONTRA - Framedrops bei Intros und Filmsequenzen - Motivation geht schnell verloren Grafik 7 Sound 8 Steuerung 9.5 Multiplayer 9 Motivation 6

Kauftipp:

Nintendo Switch Konsole Grau bei Amazon.de für EUR 299,00 bestellen