Hunt: Showdown – Tide of Corruption Trailer zeigt neue Waffen

Crytek haut aktuell mit den Events ordentlich auf die 12!

Schon in zwei Wochen soll das nächste Event in Hunt: Showdown mit dem Titel “Tide of Corruption” starten und der Trailer zeigt bereits einige neue Waffen. Spekulationen sind auch schon am kochen, da manche der Waffen nur anhand einzelner Frames und auch Umrisse “erkannt” wurden. Aber alleine anhand der Bilder dieses Trailers, verspricht Tide of Corruption ein ebenso episches Event zu werden wie auch Tide of Shadows war. Aber seht selbst.

Tide of Corruption bringt natürlich neue Hunter und Waffen in Hunt: Showdown

Die Spekulationen rund um die neuen Waffen im kommenden “Tide of Corruption” Event für Hunt: Showdown sind heiß und gefährlich. Anhand einzelner Frames und auch reiner Schattenumrisse, wollen Spieler eine Uppercut Percision erkannt haben und ebenso eine Uppercut Precision Deadeye. Der Uppercut Revolver gilt jetzt bereits als ein Einhand-Scharfschützen Revolver und ist eine der stärksten Waffen im Spiel. Dieses Upgrade verheißt also nichts Gutes für die Spieler am anderen Ende des Laufs. Allerdings bleibt hier noch offen ob sich diese Spekulationen bewahrheiten.

Was mit absoluter Sicherheit gesagt werden kann, da sie in voller Ansicht und im Einsatz gezeigt wird, ist dass es eine Bornheim Variante mit Schalldämpfer geben wird. Eine sehr interessante Wahl für eine Waffe mit Schalldämpfer und ein wirklich schöner Skin für dieses Modell. Ebenso ist in einem Freeze Frame eine Springfield mit Bayonett zu sehen. Eine Waffenvariante die bereits mehrfach von der Community gewünscht wurde. Wo sich die Zuseher aber unsicher sind, ist was es mit der Armbrust auf sich hat. Denn irgendwie wirkt diese anders als die gewohnte schwere Armbrust im Spiel. Von ihr ist aber viel zu wenig zu sehen.

Die neuen Jäger sehen zu genial aus!

Neben den neuen Waffen freue ich persönlich mich auf die neuen Jäger, welche mit dem Tide of Corruption Event in Hunt: Showdown landen werden. Neben dem Trailer Haupt “Protagonisten” der aussieht als würde er den Butcher Boss anbeten und ein brachiales Fleischerbeil schwingt. Ist ein Vogelscheuchen Charakter zu sehen, auf den ich mich definitiv stürzen werde. Denn solche Hunter finde ich eigentlich immer am coolsten.

Insgesamt verspricht dies wieder ein geniales Event zu werden mit neuen Pakten die es zu schließen gibt und spannenden Pakt spezifischen Perks. Wir sehen uns im Bayou!