HUAWEI Watch GT3: Beste Smartwatch mit GPS

Huawei Watch GT3 - Bildquelle: Huawei

Im Wesentlichen bieten Smartwatches eine einfachere Zugänglichkeit und Tragbarkeit, da sie im Vergleich zu Mobiltelefonen viel kompakter und sicherer sind. Gerade für Outdoor-Aktive oder Vielreisende erweisen sich Smartwatches als unschätzbar praktisch und funktional. Apropos Outdoor, Smartwatches haben sich so entwickelt, dass sie sogar eingebaute GPSs haben, die für Outdoor-Typen außergewöhnlich gut sind. Aber was genau ist ein GPS? Und wie funktioniert ein GPS?

Globales Positionierungssystem (GPS)

Ein Global Positioning System oder GPS verfolgt den genauen Standort und die Umgebung eines Benutzers anhand von Informationen, die von GPS-Satelliten gesammelt werden. Die GPS-Satelliten umkreisen die Erde und sammeln gesammelte Daten, die dann an GPS-Systeme gesendet werden, die den genauen Standort eines Benutzers quantifizieren und bestimmen. In der Natur und beim Laufen liefern GPS-Smartwatches Echtzeitinformationen über den genauen Standort und Weg des Benutzers während eines Laufs oder Outdoor-Abenteuers. Normalerweise verfolgt ein Smartwatch-GPS Daten wie die Umgebungshöhe, das Lauftempo und die Gesamtstrecke.

Advertisment

Smartwatch-GPS

Ein Smartwatch-GPS nutzt im Wesentlichen die vielen Funktionen eines Standard-GPS für aktive Aufgaben wie Laufen und stellt sie für die einfache Verwendung als Armbanduhr bereit. Hochgenaue GPS-Systeme auf Smartwatches sind nicht leicht zu bekommen und finden sich normalerweise auf den besten Smartwatches mit GPS. Das integrierte GPS ermöglicht es Benutzern, ihren Fortschritt während Läufen oder Abenteuern aktiv zu verfolgen, ohne die Pfade manuell auf einer Karte zu planen. Smartwatch-GPS sind besonders praktisch, da sie im Allgemeinen für Outdoor-Aktivitäten konzipiert sind, wodurch sie nicht nur Zeit, Fortschritt und Standort im Auge behalten, sondern auch während der Aktivitäten getragen werden können.

HUAWEI Watch GT3

Mit gerade genug intelligenter Technik und einem überdurchschnittlichen Design ist die Huawei Watch GT3 ein solider Konkurrent unter den besten Smartwatches mit GPS. Seine intelligenten Funktionen reichen aus, um einen hocheffizienten und praktischen Einsatz zu erreichen, fallen jedoch in Bezug auf die Funktionen knapp unter die Besten der Besten. Die Huawei Watch GT3 bietet eine anständige Leistung und erweist sich als zuverlässige aktive Smartwatch für nahezu jedes Training oder Outdoor-Unterfangen als mehr als fähig. Der GT 3 kombiniert beeindruckendes Design mit soliden Spezifikationen, die für seinen Preis recht vernünftig sind. Es hat nicht unbedingt ein unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis, aber leicht unter den preisgünstigeren da draußen.

Bauen Sie Entwürfe

Mit einem auffälligen großen Bildschirm bietet das Huawei GT3 ein sofort mutiges und herausragendes Display. Der Bildschirm ist bei der 46-mm-Variante deutlich größer als bei der 42-mm-Variante, sieht aber im Allgemeinen in beiden Größen gut aus. Ungeachtet dessen ist der Bildschirm bei beiden Varianten nicht nur groß, sondern bietet auch eine beeindruckend lebendige und ansprechende Darstellung, die sehr angenehm für die Augen ist. Tatsächlich ist die Displayhelligkeit im Vergleich zu anderen Smartwatches und den meisten Displays besonders und auffällig hoch.

Ausgestattet mit einem AMOLED-Display mit einem clever gestalteten Gehäuse, ist das Display mit einer Glasscheibe bedeckt, die sich an den Rändern leicht nach unten krümmt. Der durchgehend absolute Glas-zu-Gehäuse-Übergang verleiht diesen nahtlosen Look, der das Stilmuster seiner Smartwatch-Konkurrenten in den Schatten stellt.

Die GT 3 ist in bis zu 3 verschiedenen Ausführungen für beide Größenvarianten erhältlich, darunter ein Metall-, Sport- oder Lederarmband. Mit diesen 3 einzigartigen Optionen lässt der GT3 viel Raum für persönliche Vorlieben und allgemeine Attraktivität. Bei der 46-mm-Variante ist die Metalloberfläche als Gliederriemen ausgeführt. Und bei der kleineren 42-mm-Variante ist die Metalloberfläche in einem ähnlichen Material wie die Mailänder Schlaufe. Die Watch-Armbänder sind aus einem Material gefertigt, das sich durch Verschleiß als sehr langlebig erweist und effektiv widerstandsfähig gegen Schmutz, Wasser und Rost ist.

GPS-Funktionen

Das Huawei GT3 unterstützt GLONASS-, Galileo-, GPS-, QZSS- und Beidou-Systeme und -Satelliten. Mit einem Zweikanal-GNSS-System werden die Standortverfolgung und -präzision für genauere Details in der Umgebung erheblich verbessert. Dies verbessert die Außensignale erheblich für viel stabilere und genauere Positionsdetails vom GPS. Das GPS-System des Huawei GT3 verfügt möglicherweise nicht über dramatisch wahrnehmbare Tracking-Informationen, hilft jedoch erheblich bei der Identifizierung des Geländes und der Höhe der Umgebung. Geländedetails in Bezug auf die Höhe sind besonders genau und praktisch für die Navigation und helfen beim Festlegen optimaler Pfade für Outdoor-Unternehmungen und Laufen. Die Positionierungsgeschwindigkeit auf dem GT3 soll angeblich um über 50 % verbessert werden, was schnellere Aktualisierungen des Verfolgungsfortschritts und des Standorts in Echtzeit bedeutet. Die Positionierungsgeschwindigkeit wird weiter durch die viel zuverlässigere Leistung durch Anti-Interferenz-Funktionen unterstützt, die dazu beitragen, die Übermittlung von Tracking-Informationen an das GPS-System zu beschleunigen. Mit verbessertem Outdoor-Signalempfang für genauere Positionierungsdetails und schnellere Tracking-Updates ist die GT3 zweifellos ein starker Konkurrent unter den besten Smartwatches mit GPS.

Die Navigation auf dem GT3 ist offline verfügbar, was eine praktische Funktion zum Zurückleiten bietet, wenn Sie versehentlich vom Kurs abgekommen sind und die Richtung verloren haben. Der Route Back Guide bietet Benutzern eine suggestive Sprach-KI, die Tracking-Details wie empfohlene Pfade und die verbleibende Zeit und Entfernung bis zur Ankunft am Ziel bietet. Dieses Route-Back-Tool ist besonders praktisch bei Erkundungsvorhaben in unbekannten oder neuen Gebieten. Nach jedem Versuch erstellt der GT3 Routing-Pfade, auf die über die Health-Software zugegriffen werden kann. Dadurch werden neue Routen in neuen Gebieten automatisch aufgezeichnet und bereitgestellt, damit Sie beim nächsten Mal mühelos navigieren können.

Überwachung der Herzfrequenz

Ähnlich wie beim GPS-System ist die Herzfrequenzüberwachung mit einem verbesserten Herzfrequenzmodul der Vorgängerversionen genauso genau. Ein gebogenes Design entlang des Glasgehäuses erhöht den Tragekomfort und blockiert störende Außenlichter, um die besten und genauesten Herzfrequenz-Überwachungsdaten zu erhalten.

Batterie

Das Huawei GT3 schlägt seine Konkurrenz mit einem massiven Akku, der bei der 46-mm-Variante bis zu 2 Wochen und bei der kleineren 42-mm-Variante bis zu einer Woche halten kann. Die Akkulaufzeit hängt natürlich auch von der Nutzung der Smartwatch mit den 46 mm ab, die bei starker Beanspruchung knapp über eine Woche durchhalten soll. Im Gegensatz dazu hält das 42 mm bei ständiger starker Beanspruchung etwa 4 Tage. Zu der überdurchschnittlich großen Batteriegröße kommt ihre Haltbarkeit hinzu, die dazu beiträgt, dass sie so lange hält. Unabhängig davon ist die Akkulaufzeit des GT 3 im Vergleich zu seinen Konkurrenten beeindruckend besser in Bezug auf Lebensdauer und Größe. Insbesondere die 2-Wochen-Batterie ist ein unglaublich großer Unterschied im Gegensatz zu Apples neuester Apple Watch 7 mit nur 18 Stunden Batterie.

Kabelloses Laden

Kabelloses Laden wird beim Huawei GT3 unterstützt, was besonders praktisch für Outdoor-Aktivitäten ist, bei denen das Aufladen unterwegs so bequem und effizient wie möglich sein soll. Selbst wenn Sie Ihr Ladegerät vergessen haben, eliminiert das Rückwärtsladen des GT3 über ein Mobiltelefon die Probleme mit Situationen mit schwacher Batterie.

Fazit

In puncto Genauigkeit bei Herzfrequenzmessung und GPS-Tracking erweist sich die Huawei Watch GT3 als solider und zuverlässiger Begleiter für abenteuerlustige Outdoor-Entdecker und Fitness-Enthusiasten. Insbesondere mit seinem GPS-System bietet die GT3 eine außergewöhnlich genaue Positionsverfolgung und Details, die den besten Smartwatches mit GPS würdig sind. Eine Smartwatch, die kabellos aufgeladen werden kann, eine schnelle Benutzeroberfläche, solide Leistung, ein riesiger Akku, ein hochwertiges Display und zuverlässig genaue Daten sorgen bereits für ein großartiges Design, doch das Huawei GT3 geht mit vielen weiteren erstaunlichen Funktionen noch einen Schritt weiter. Was Smartwatches angeht, ist die Huawei GT3 ein großer Schritt in die richtige Richtung.