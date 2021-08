Horizon Forbidden West hat einen neuen Release-Termin!

Horizon: Forbidden West - (C) Guerilla Games, Sony

Fans der Fortsetzung des Open-World-Überraschungshits aus dem Jahr 2017 hat es schwer getroffen, als bekannt wurde, dass Horizon Forbidden West nicht mehr in diesem Jahr erscheinen soll. Nachdem man zwar schon länger über eine Verschiebung spekuliert hatte, kam sie dennoch unerwartet. Doch wie sich herausstellt, kommt das Spiel dennoch früher als erwartet.

So soll die Fortsetzung von Zero Dawn zwar erst im nächsten Jahr erscheinen, dafür aber bereits am 18. Februar 2022. Da bisher eine Release-Termin im November/Dezember 2021 angestrebt war, handelt es sich dabei um eine Verschiebung von nur wenigen Monaten.

In einem neuen Beitrag des offiziellen Playstation Blogs, bezieht Mathijs de Jonge – Game Director bei Guerilla Games – Stellung zu der Verschiebung und zum geplanten neuen Release.

Denn so war in den letzten Monaten zwar ein wichtiger Meilenstein in der Produktion und die letzte Phase der Entwicklung erreicht, aber nicht klar, ob das Spiel schon das Qualitätslevel hatte, das gewünscht war. Des weiteren waren ,,die Teams enorm von der globalen Pandemie beeinflusst.”

Der Horizon Forbidden West Director schließt ab:

Obwohl die Entscheidung uns nicht leicht gefallen ist, erst 2022 zu veröffentlichten, möchten wir all unseren Fans für die enorme Unterstützung danken; wir wissen wie sehr ihr darauf wartet Aloy und ihre Freunde wiederzusehen, ihre Geschichte fortzusetzen und eine neuen und gefährlichere Welt zu erkunden. Eure Leidenschaft, eure Kunstwerke, eure Cosplays, eure virtuellen Fotos und Videos bedeutend die Welt für uns.”

Mit der Ankündigung, dass Horizon Fobridden West am 18. Februar 2022 erscheint und ab dem 2. September 2021 vorbestellbar ist, kam es noch eine Dreingabe. Denn so verkündete der Game Director auch, dass ab sofort ein 60FPS PS5 Update für den Vorgänger Zero Dawn verfügbar ist. Das Update kann für alle Besitzer des Spiels gratis heruntergeladen werden.

