Horizon Forbidden West erscheint erst 2022 – Release-Verschiebung!

Wie zuerst Jason Schreier von Bloomberg berichtet hat, wurde Horizon Forbidden West auf das erste Quartal 2022 verschoben: Zuvor war ein Release zu Weihnachten 2021 geplant. Daraus wird nichts mehr!

Horizon Forbidden West ist ein Open-World-Action-Adventure-Spiel und die Fortsetzung von Horizon Zero Dawn, ein gefeiertes exklusives PS4-Spiel, dass seit 2017 über 10 Millionen Exemplare verkaufen konnte. Die Fortsetzung ist sowohl für PS4 als auch für PS5 geplant.

Nun müssen Spieler den nächsten Rückschlag an Release-Verschiebungen hinnehmen, vor allem auf der PlayStation-Seite. Immerhin hat es schon die God of War-Fortsetzung wie auch Gran Tursimo 7 getroffen. Im Juni sagte PlayStation Studio-Chef Hermen Hulst, das Veröffentlichungsdatum des Spiels sei vorläufig. „Für Horizon denken wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um es vor der Weihnachtszeit zu veröffentlichen“, sagte er im PlayStation-Blog. “Aber das ist noch nicht ganz sicher und wir arbeiten mit Hochdruck daran, PlayStation-Spielern das so schnell wie möglich zu bestätigen.”

Release-Verschiebung von Horizon Forbidden West auf 2022

Bereits zuvor gab es immer wieder Gerüchte, dass das Open-World-Action-Adventure-Spiel auf nächstes Jahr verschoben werden kann. Wie von VGC berichtet , sprach GamesBeat-Reporter Jeff Grubb während seines neuesten GrubbSnax Giant Bomb-Podcasts über den Zustand von Horizon Forbidden West. In dem Podcast gibt er an, dass er gehört habe, dass sich das Spiel auf 2022 verschieben könnte, und sagt auch, dass ein State of Play im September kommen könnte.

Sony war im Juli ziemlich ruhig. Keine neuen Screenshots oder Gameplay-Auszüge aus Horizon Forbidden West, immerhin das Spiel für 2021 auf der PlayStation-Front. In einer kommenden State of Play-Sendung im August soll es sich nicht um das Spiel von Guerilla Games drehen, sondern es soll Final Fantasy 16 gezeigt werden.

Horizon Forbidden West erscheint im ersten Quartal 2022 für PS4 und PS5.