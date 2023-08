Hogwarts Legacy: Wetter Details begeistern Spieler

Das Spiel ist ein Abenteuer von gewaltigem Ausmaß.

Title in Hogwarts Legacy © Warner Bros International, Screenshot DailyGame

Hogwarts Legacy Fakten

Entwickler: Portkey-Games Publisher: Warner-Bros Genre: Rollenspiel Release: 10/02/2023 Nintendo

PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en):

Ein Spieler von Hogwarts Legacy hat etwas Interessantes über das Wetter im Videospiel bemerkt und darauf hingewiesen, wie detailliert die Umwelteffekte sind. Hogwarts Legacy wurde erst vor sechs Monaten veröffentlicht und hat innerhalb der Gaming-Community großen Erfolg gehabt. Daher ist es nicht überraschend, dass Fans von Zeit zu Zeit solche Details bemerken.

Obwohl nicht viel Neues vom Entwicklungsteam über die Zukunft von Hogwarts Legacy bekannt gegeben wurde, scheint der Titel immer noch eine ansehnliche Anzahl von Spielern zu haben. Das Action-Rollenspiel verfügt über ein wunderschönes Open-World-System, viele Aufgaben, die erledigt werden können, und erstaunliche Umgebungen, die erkundet werden können.

Daher verbringen Fans wahrscheinlich Stunden damit, alles zu entdecken, was das Spiel zu bieten hat. Und diese Entdeckungen können sogar so einfach sein wie das Bemerken der kleinen Details, die das Entwicklungsteam dem Ingame-Wetter hinzugefügt hat, um sicherzustellen, dass das Erlebnis so immersiv wie möglich ist.

Hogwarts Legacy: Das Wetter ist nur eines der vielen liebevollen Details

Auf Reddit hat der Benutzer Gallifreyan98724 ein kurzes Video zu Hogwarts Legacy gepostet, in dem er seine Gedanken zur Detailgenauigkeit des Action-RPGs zeigt. Die Aufnahme zeigt den Charakter des Spielers, der auf einer Straße vor dem Schloss Hogwarts mit Natsai Onai, einem der Gryffindor-Schüler in Hogwarts Legacy, läuft, als ein leichter Nieselregen auf sie fällt.

Der Redditor pausiert dann die Bewegung seines Charakters, um sich auf die Regentropfen zu konzentrieren, und bemerkt in der Bildunterschrift das Detailniveau des Spiels. Er stellt fest, dass sogar kleine Regentropfen aus der Umgebung gesehen werden können, die auf die Roben seines Charakters treffen.

Angesichts der hohen PC-Anforderungen von Hogwarts Legacy für die Ultra-Einstellungen sollten die Spieler diese Wetter Detailgenauigkeit bereits erwarten. Ein Kommentar im Reddit-Thread hoffte, dass dieser Effekt auch auf der PlayStation 5 zu sehen sein könnte, aber andere versicherten ihnen, dass die PS5 dieses Detailniveau hat, selbst wenn das Spiel auf der Konsole gespielt wird.

Ein anderer hoffte auch, dass das Spiel tatsächliche Wetterbedingungen und Stürme bieten würde, und bemerkte, dass das Spiel nur ständiges Tröpfeln habe. Andere Fans führten das Klima auf den schottischen Schauplatz des Spiels zurück.

Über die detaillierten Wetter Effekte des Spiels hinaus gibt es noch viele weitere Funktionen von Hogwarts Legacy, die die Spieler in ihrem Durchspielen wahrscheinlich genießen werden. Die Hauptgeschichte hindert die Spieler nicht allzu sehr daran, die meisten Bereiche von Schloss Hogwarts und die Geheimnisse seiner umliegenden Gelände zu erkunden. Darüber hinaus werden die Fans wahrscheinlich viele Stunden damit verbringen, die vielen Rätsel, Höhlen und Verliese zu entdecken und zu lösen.

Hogwarts Legacy ist jetzt für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Eine Version für die Nintendo Switch befindet sich derzeit in Entwicklung.