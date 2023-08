Wie hätte Hogwarts Legacy als Pixel Game ausgesehen?

Ein Künstler hat sich da was überlegt.

Ein Spieler von Hogwarts Legacy hat ein wahres Kunstwerk erstellt, das zeigt, wie das Game aussehen würde, wenn er im Pixel Retro-Stil gestaltet wäre.

Mit dem Fortschritt der Videospielgrafik möchten viele Nostalgiker sehen, wie ihre Lieblingsspiele aussehen würden, wenn sie einen altmodischen Kunststil hätten. Spieler lieben es, Retro-Versionen von Serien wie Pokémon zu entdecken, die ihnen ermöglichen, in eine frühere Ära des Spielens zurückzukehren.

Wie gefällt euch Hogwarts Legacy im Pixel Look?

Hogwarts Legacy ermöglicht seit Anfang dieses Jahres den Spielern, zu erleben, wie es wäre, die Schule aus der Welt der Harry-Potter-Romane und -Filme zu besuchen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle einer jungen Hexe oder eines jungen Zauberers, die in Hogwarts Magie lernen, Zauber wirken und andere wunderbare Fähigkeiten wie Trankbrauen erlernen können. Hogwarts Legacy bietet eine umfangreiche offene Welt, in der Spieler zu Fuß oder auf einem Besen die Schule und alles, was sie zu bieten hat, erkunden können.

Ein Reddit-Nutzer namens pixelpunkz veröffentlichte ein Kunstwerk, das Hogwarts Legacy im Pixel-Art-Stil zeigt. Die Arbeit ist eine Art Entschlackung des Spiels und zeigt, wie der Titel aussehen würde, wenn er im Retro-Stil gestaltet wäre. Laut dem Künstler wollten sie Hogwarts Legacy in Pixel-Art neu “erdenken” und widmeten es dem Schöpfer des beliebten “Floo Powders”.

Pixelpunkz’ Retro-Version von Hogwarts Legacy hat einige Fans gefunden, die es lieben, das Spiel im Pixel-Look zu sehen. Mehrere Reddit-Nutzer sagten, dass die Arbeit sie an den Kunststil von Stardew Valley erinnert, was der Künstler als Kompliment aufnahm. Zahlreiche Kommentatoren erklärten, dass sie das Spiel gerne in genau diesem Stil spielen würden, und einer erwähnte sogar, dass er wahrscheinlich die Hälfte seines Lebens damit verbringen würde.

Das von pixelpunkz erstellte Artwork sieht, meiner Meinung nach, einfach fantastisch aus und dürfte diejenigen zufriedenstellen, die sowohl den Pixel-Art-Stil als auch Harry Potter lieben. Der entscheidende Punkt wäre allerdings, in so einer Pixel Version des Spiels, die Dialoge zu überarbeiten. Sodass die Figuren nicht mehr klingen wie Seelenlose Maschinen die sich unterhalten, sondern vielleicht auch mal die ein oder andere Emotion spürbar wäre.

Pixelpunkz hat neben Hogwarts Legacy auch “Downgrades” für zahlreiche andere Titel erstellt, darunter Zelda: Breath of the Wild. Sie haben auch ein Retro-Stlye Bild basierend auf Red Dead Redemption 2 gemacht sowie ein Werk inspiriert von dem nicht so inspirierenden Game Gotham Knights.

Pixelpunkz hat auch ein weiteres Artwork inspiriert von Harry Potter gemacht, nämlich eine Pixel-Version des Gryffindor-Gemeinschaftsraums. Ihre Kunstwerke sehen großartig aus und erfassen den alten, nostalgischen Look von Videospielen, den sich viele gerne zurückerinnern. Hoffentlich wird pixelpunkz weiterhin so geniale Retro-Styles von Games für Spieler erstellen, damit wir unsere Lieblingsfranchise im Pixel-Look genießen können.

Hogwarts Legacy ist jetzt für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar und wird im November auch für die Switch veröffentlicht.