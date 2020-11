Hexagonale Slots: Features für Beginner erklärt

Gamerzone Casino (Bildquelle Pixabay.com)

Hexagonale Slots sind noch ganz neu auf dem Glücksspielmarkt, ziehen aber aufgrund der hohen Gewinnmöglichkeiten viele leidenschaftliche Casino-Spieler an. Es gibt einige große Softwareentwickler, wie zum Beispiel Play’n GO und Realtime Gaming, die sich an die neuartige Struktur bei Spielautomaten gewagt haben. Was hexagonale Slots genau sind, mit welchen Spielfunktionen Sie rechnen können und wo Sie diese Art von Spielautomaten kostenlos spielen können, verraten wir!

Eigenschaften hexagonaler Slots

Das besondere Merkmal von hexagonalen Slots ist der Aufbau der Walzen. Anders als bei einem typischen 5×3 oder 5×4 Walzennetz bestehen hexagonale Slotmaschinen aus einem hexagonalen bzw. sechseckigen Spielfeld. Dies führt dazu, dass deutlich mehr Symbole im Spiel sein können und die Optionen zur Gewinngestaltung vervielfältigt werden.

Die Art und Weise, wie man bei diesen Spielen eine Gewinnkombination auslöst, ist je nach Spiel unterschiedlich. Während es einige Spielautomaten gibt, bei denen die bekannten Gewinnlinien vorhanden sind, gibt es andere, die mit der sogenannten „Cluster-Pays“-Methode funktionieren, wobei Gruppen identischer Symbole aneinander liegen müssen.

Bonus Features

Die Bonus Features können, müssen aber nicht, sich von denen anderer Spielautomaten unterscheiden. Häufig auftretende Bonusfunktionen stellen zum Beispiel Wild und Scatter Symbole dar. Diese können ebenfalls in hexagonalen Spielautomaten vorhanden sein. Das Wild Symbol stellt in der Regel eine Art Joker dar und kann andere Symbole ersetzen. Das Scatter Symbol hingegen ist meist für das Auslösen von Freispielen innerhalb des Spiels zuständig und daher auch sehr beliebt.

Die besten hexagonalen Spielautomaten

Wie schon erwähnt, ist das hexagonale Design bei Spielautomaten noch ziemlich innovativ. Es gibt aber bereits einige Spiele bekannter Softwareprovider, die bereits mit ihren neuen Kreationen für Aufsehen sorgen konnten. Wir stellen Ihnen folgend drei Online Slots vor, die auf einem sechseckigen Walzendesign basieren:

1. Mystic Hive von Betsoft

Das im Comic Design erstellte Spiel Mystic Hive von Betsoft thematisiert Bienen und deren Herstellung von Honig in ihren Waben. Dieser Slot besitzt ein hexagonales 3-4-5-4-3 Walzendesign und ist damit etwas Besonderes. Es gibt 30 Gewinnlinien, auf denen Gewinnkombinationen gebildet werden können. Als besonderes Extra, können in diesem Spiel Freispiele gewonnen werden, sobald das Honigglas von den Bienen gefüllt wurde. Während der Freispiele gibt es Wild Symbole, die sich auf dem wabenartigen Spielfeld ausbreiten.

2. Honey Rush von Play’n GO

Honey Rush ist ein großartiges Spiel aus dem Hause Play’n GO. Es verfügt über ein hexagonales Walzendesign im Format 4-5-6-7-6-5-4. Dadurch ist Platz für 37 Symbole gegeben, was die Gewinnchancen im Vergleich zu einfachen Automaten bereits erhöht. Zusätzlich wird hier die „Cluster-Pay“-Gewinnmethode angewendet. Das bedeutet, dass mindestens fünf gleiche Symbole aneinandergrenzen müssen, damit es zu einem Gewinn kommt. Obendrein werden Gewinnsymbole nach einer erfolgreichen Kombination entfernt und machen Platz für neue. Es gibt außerdem ein hilfreiches Wild Symbol.

3. Frog Fortune von Realtime Gaming

Frog Fortune macht äußerlich mit seinem einzigartigen sechseckigen Walzendesign schonmal ein sehr gutes Erscheinungsbild. Auch der dschungelartige Hintergrund und das Thema des goldenen Glücksfrosches sind ansprechend gewählt. Mit 243 Gewinnmöglichkeiten stehen die Chancen bei diesem Spiel ziemlich gut. Durch die Sonderfunktion „Cascading Wins“ werden Gewinnsymbole nach einer erfolgreichen Kombination vom Spielfeld entfernt und es fallen noch im selben Spin neue Symbole nach, die für weitere Gewinnchancen sorgen. Kommt es mal nicht zum Gewinn, kann zufällig eine Bombe auftauchen, die in eines von acht verfügbaren Mustern explodiert und identische Symbole hinterlässt.

Testen Sie die neuen Spiele kostenlos

Falls Sie bisher noch keinen hexagonalen Slot spielen konnten, sollten Sie die Chance nutzen, diese Innovationen kostenlos auszuprobieren. Es gibt zahlreiche Portale, die Ihnen diese Möglichkeit anbieten, ohne dass Sie ein Spielerkonto erstellen oder eine Einzahlung leisten müssen. Worauf warten Sie also noch? Testen Sie die neuen sechseckigen Glücksspielautomaten!