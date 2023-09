Herr der Ringe: Return to Moria – Was wir wissen

Deep Rock Galactic in Mittelerde.

Der neueste Titel in der Welt von Mittelerde, das von Indie-Entwickler Free Range Games und Publisher North Beach Games entwickelte “Der Herr der Ringe: Return to Moria”, wird die Spieler in ein kooperatives Survival-Crafting-Erlebnis entführen, das mit Features beladen ist, die Fans des Genres vertraut sind. “Rückkehr nach Moria” verspricht, eine bisher unveröffentlichte Geschichte in der Welt von Mittelerde zu beleuchten und gleichzeitig eine einzigartige Spielerfahrung in der langen Reihe von “Der Herr der Ringe”-Spielen zu bieten.

Return to Moria: Eine Neue Geschichte in Mittelerde

Beschrieben als “das einzige Survival-Crafting-Spiel im Vierten Zeitalter von Mittelerde”, will “Der Herr der Ringe: Return to Moria” die Spieler auf eine Art und Weise in die von dem renommierten Autor J.R.R. Tolkien ursprünglich erschaffene Welt einführen, die sie noch nicht erlebt haben. Die Geschichte folgt den Zwergen von Mittelerde, die versuchen, ihr Zwergenheim Moria zurückzuerobern, nachdem sie von Herrn Gimli Lockbearer gerufen wurden.

Die Spieler übernehmen die Rolle einer Gruppe von Zwergen, die die Tiefen der Minen von Moria tief unter den Nebelbergen erkunden, um von den Zwergen verlorene Schätze zu finden. “Rückkehr nach Moria” kann alleine oder im Koop-Modus gespielt werden und ermöglicht den Spielern das Abbauen, Handwerken, Kämpfen und Überleben auf ihre eigene Art und Weise in dieser einzigartigen Interpretation des Survival-Genres.

Die Highlights von “Der Herr der Ringe: Return to Moria”

Alle wichtigsten bestätigten Features für “Der Herr der Ringe: Return to Moria” sind:

Einzelspieler- oder Online-Koop-Spiel mit bis zu acht Spielern

Prozedural generierte Welt allowing unique playthroughs every time

Ressourcengewinnung und -verwaltung mit mehreren Materialien wie Eisen, Gold, Quarz und dem legendären Mithril

Herstellung und Aufrüstung von Ausrüstung und Waffen nach dem Bau von Handwerksstationen und Schmieden

Entdeckbare Gegenstände wie Zwergen- oder Magiewaffen, Rüstungen, Werkzeuge und Strukturen

Die Möglichkeit zur Aufrüstung und Freischaltung neuer Technologien und fantastischer Maschinen

Base-building und Befestigung

Eine originelle Geschichte, die sich im Verlauf des Spiels entfaltet

Individueller Charakterersteller

Dynamisches Sound- und Beleuchtungssystem

Eine Neue Richtung für “Der Herr der Ringe”-Spiele

“Der Herr der Ringe: Return to Moria” nimmt ein beliebtes Genre und fügt das Mysterium und das Gefühl des Abenteuers hinzu, das von den Fans von Tolkiens Welt geliebt wird. Mit einer ähnlichen Ausrichtung wie Spiele wie Deep Rock Galactic könnten die Spieler eine vertraute Spielerfahrung genießen, während sie die einzigartigen Mechaniken entdecken, die das Fantasy-Abenteuer von “Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria” zu bieten hat.

Eine wichtige Mechanik in diesem Spiel ist zum Beispiel Licht und Dunkelheit. Nicht nur gefährliche Kreaturen lauern im Dunkeln, sondern auch die Schatten können einen Einfluss auf die Energie und Verzweiflung des Spielers haben. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist der Ton. Die Bewegungen des Spielers, einschließlich des Bergbaus, erzeugen eine gewisse Menge an Lärm und können möglicherweise gefährliche Feinde, die lauern, aufmerksam machen.

Ein Hoffnungsschimmer für Fans von “Der Herr der Ringe”

Angesichts der jüngsten Geschichte der “Der Herr der Ringe”-Spiele, die von den Fans im Allgemeinen nicht gut aufgenommen wurden, hofft “Der Herr der Ringe: Return to Moria”, einen neuen Präzedenzfall zu setzen. Der Fokus auf eine originelle, kurze Geschichte in einer immersiven Umgebung, die prozedural generiert wird, könnte die Art von Vielfalt sein, die nötig ist, um die Fans wieder zu begeistern. Auch die Möglichkeit, einen individuellen Charakter zu erstellen und gemeinsam mit Freunden die Tiefen der Minen von Moria zu erkunden, könnte dieses Erlebnis spannender machen.

Free Range Games hat sich dazu entschieden, einen weniger erzählten Blickwinkel in der Welt von Mittelerde zu beleuchten, da viele Geschichten in Mittelerde in der Vergangenheit die Elben oder Menschen hervorgehoben haben. Das Interesse an der Lore der Zwerge könnte jedoch “Rückkehr nach Moria” in eine gute Position bringen. “Der Herr der Ringe”-Spiele haben dies in der Vergangenheit versucht, aber nicht ganz auf die gleiche Weise wie “Rückkehr nach Moria”. Die Fans können sich darauf freuen, diese Reise selbst zu erleben, wenn “Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria” nächsten Monat veröffentlicht wird.

Verfügbarkeit von Return to Moria

“Der Herr der Ringe: Return to Moria” wird am 24. Oktober digital für PC und PS5 veröffentlicht. Eine physische Version ist für den 5. Dezember auf PS5 geplant, und eine Veröffentlichung für Xbox Series X/S ist Anfang 2024 vorgesehen.