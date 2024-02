Helldivers 2 legt einen Stolperstart hin

Am 8. Februar wurde Helldivers 2 veröffentlicht. Das Spiel hatte jedoch erhebliche Probleme, darunter Abstürze, Matchmaking-Probleme und Login-Probleme. Der CEO von Arrowhead, dem Studio hinter dem Titel, informierte die Fans über den Fortschritt bei der Behebung dieser Probleme.

Trotz dieser Probleme hat Helldivers 2 oberflächlich betrachtet einen guten Start hingelegt. Das Spiel ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels das meistverkaufte Spiel auf Steam in den Vereinigten Staaten und weltweit das drittmeistverkaufte Spiel nach seinem erwarteten Start. Der Third-Person-Shooter ist der Nachfolger des beliebten Top-Down-Shooters Helldivers, der 2015 veröffentlicht wurde. Viele Fans haben sich auf den Release der Fortsetzung gefreut, aber leider ist nicht alles reibungslos verlaufen.

Johan Pilestedt, CEO von Arrowhead, hat im offiziellen Helldivers-Discord eine Nachricht gepostet. Er erklärte, dass das Studio in eine Art “Krisenmodus” eingetreten ist, da es sich beeilt, die verschiedenen Probleme zu beheben, die Helldivers-2-Spieler plagen. Weiterhin erklärte er, dass die große Anzahl von Nutzern am ersten Tag neue Probleme verursacht hat, die während der Testphase des Spiels nicht auftraten. Arrowhead arbeitet an einem Patch, um Helldivers 2 zu reparieren. Pilestedt empfahl den Nutzern, sich mit Freunden oder anderen Community-Mitgliedern zusammenzuschließen. Die Funktion “Freunde beitreten” funktionierte zum Zeitpunkt seiner Nachricht einwandfrei. Viele Nutzer berichten zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels jedoch, dass die Server von Helldivers 2 immer noch erhebliche Probleme haben. Arrowhead hat begonnen, einige Backend-Fixes vor dem zukünftigen Patch zu implementieren. Pilestedt nannte keinen Zeitplan, wann die Fans mit der Fehler-Behebung rechnen können.

Die Fans von Helldivers 2 haben ihre Vorfreude auf das neue Spiel zum Ausdruck gebracht. Sie möchten wieder die Feinde besiegen und die Trophäen des Titels sammeln. Trotz dieser Begeisterung leiden die Steam-Bewertungen des Spiels unter dem holprigen Start des Spiels. Die Zustimmungsrate beträgt nur 53 %. Obwohl das Spiel in einem schlechten Zustand ist, hat das Game es geschafft, sich mit anderen Schwergewichten auf Steam zu messen.

Derzeit liegt Helldivers 2 auf dem dritten Platz der weltweiten Steam-Charts der meistverkauften Spiele und damit einen Platz vor Palworld und seiner riesigen Fanbasis. Vor dem Shooter gibt es nur zwei Titel: PUBG und Counter-Strike 2. Beide sind Free-to-Play-Spiele, die ihre Einnahmen durch andere Mittel als den Verkauf von Spielen erzielen. Helldivers 2 eignet sich sowohl für Einzelspieler als auch für Koop-Spieler, unterstützt jedoch keinen Couch-Koop wie sein Vorgänger. Arrowhead hat bestätigt, dass das Spiel nach dem Start kostenlose Inhalte erhalten wird.

Worum geht es im Shooter?

Helldivers 2 ist ein Third-Person-Shooter-Spiel, das am 8. Februar 2024 für PS5 und PC erscheinen wird. In dem Spiel kannst du dich mit bis zu vier Spielern zusammenschließen und gegen verschiedene feindliche Alien-Rassen kämpfen, um die Galaxie zu verteidigen. Das Spiel bietet eine dynamische Kampagne, in der deine Missionen einen Einfluss auf den Verlauf des Krieges haben. Außerdem kannst du deine Ausrüstung, deine Fähigkeiten und dein Aussehen anpassen. Das Spiel ist die Fortsetzung von Helldivers, das 2015 veröffentlicht wurde und ein großer Erfolg war.