Helldivers 2: Leak deutet auf neuen Gegnertyp hin

Der neueste Leak zu Helldivers 2 enthüllt einen neuen Gegner, den Galle-Charger, eine Mischung aus einem Galle-Titan und einem normalen Charger. In der letzten Woche sind mehrere Leaks zu Helldivers 2 aufgetaucht, die neue und wiederkehrende Gegner andeuten, die bald im Spiel auftauchen könnten. Es wurde spekuliert, dass auch die Impalers und die Illuminate-Fraktion aus dem ersten Spiel zu einem unbekannten Zeitpunkt zurückkehren werden. Der Titel beherbergt eine Reihe von Feinden, die einzigartige Angriffe und Verteidigungen einsetzen, um Planeten in verschiedenen Sektoren der Galaxie anzugreifen.

Die Spieler haben die Aufgabe, Planeten zu befreien, die von Fraktionen wie den Automatons und den Terminiden eingenommen wurden. Sie müssen versuchen, die Kontrolle über die Galaxie zurückzugewinnen, bevor sich die Feinde ausbreiten können. Der neueste Helldivers 2 Leak von IronS1ght enthüllt ein neues Gegnermodell, den Bile Charger, der wie eine Fusion aus einem Bile Titan und einem Charger aussieht. Dieser Gegner der Terminiden ist ein vierbeiniger Käfer, dessen Hinterleib mit einer säurehaltigen Flüssigkeit gefüllt ist. Er hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Standard-Charger, wobei sein Kopf unter seiner gepanzerten Haut verborgen ist. Da der Bile Charger eine Fusion aus zwei Käfern ist, können die Spieler von ihm vielseitige Fähigkeiten erwarten. Möglicherweise kann solch neuer Content den aktuellen massiven Spielerzahlen-Verlusten von Helldivers 2 entgegenwirken.

Ein neuer Gegnertyp soll in Helldivers 2 laut aktuellem Leak eingeführt werden

IronS1ght zufolge verursacht der Bile Charger beim Tod eine Säureexplosion, die wahrscheinlich AoE-Schaden verursacht. Informationen über seine Fähigkeiten sind spärlich, aber Helldivers-2-Spieler können davon ausgehen, dass dieser der Käfer schwer gepanzert ist und einen Angriff mit hohem Schaden hat. Seine Panzerung wird wahrscheinlich den Schaden von normalen Kugeln zunichtemachen, sodass die Spieler spezielle Strategeme wie Expenedable Anti-Tank oder Recoilless Rifle einsetzen müssen. Der Bile Charger wird Teil der Terminiden-Fraktion sein, die aus riesigen, käferähnlichen Kreaturen besteht. Sie ist eine der beiden Hauptfraktionen, die die Spieler besiegen müssen, um Planeten zu retten. Die Gegner der Terminiden-Armee verfügen über einzigartige Angriffe. So können sie den Spieler aus der Ferne mit Säure beschießen oder sich unsichtbar machen, um ganz nah an ihn heranzukommen.

Einige, wie der Charger, sind mit einer dicken Panzerung überzogen, was den Umgang mit ihnen frustrierend machen kann. Aber wie die Automaton-Gegner in Helldivers 2 haben auch diese Kreaturen Schwachstellen, die der Spieler ausnutzen kann, um mehr Schaden anzurichten. Neben dem Bile Charger soll im Spiel auch die Illuminate-Fraktion eingeführt werden, bei der es sich anscheinend um Wasserkreaturen mit langen Armen und Beinen handelt. Es wird spekuliert, dass sich ihre Fähigkeiten und Technologien von denen des ersten Spiels unterscheiden. Sie werden verschiedene Waffen, darunter Äxte und Stäbe, für einzigartige Angriffe verwenden. Über den Erscheinungstermin der Illuminati liegen noch keine Informationen vor.

Worum geht es in Helldivers 2?

Helldivers 2 ist ein aktueller Koop-Shooter, der am 8. Februar 2024 für die PlayStation 5 und den PC erschienen ist. Es ist die Fortsetzung von Helldivers, das 2015 veröffentlicht wurde und damals durchaus erfolgreich für den Entwickler war. In Helldivers 2 schlüpfen die Spieler in die Rolle von Elite-Soldaten, die die sogenannte Super-Erde gegen außerirdische Bedrohungen verteidigen müssen. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Waffen, Rüstungen und Strategemen, die in verschiedenen Missionen auf zufällig generierten Planeten eingesetzt werden können.