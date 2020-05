Harvest Moon: One World – Ankündigung für die Nintendo Switch

Harvest Moon

Mehrere Harvest Moon-Games haben den Weg zur Switch gefunden, darunter “Light of Hope” und das Remake von “Friends of Mineral Town” aus dem Jahr 2019. Jetzt ist endlich ein brandneuer Harvest Moon namens One World auf dem Weg zu Nintendo’s neuester Konsole.

Alle wichtigen Fakten zur Ankündigung von Harvest Moon: One World für die Nintendo Switch

System: Nintendo Switch

Genre: Lebens- und Farm-Simulation

Release: 2020

Neben Animal Crossing gibt es auch Harvest Moon, dass als Genre-Vertreter der Lebens- und Farmsimulation sich einen Namen gemacht hat. Die Spieler strömten kürzlich in Massen in die Welt von Animal Crossing: New Horizons, dem schnellsten verkauften Nintendo Switch-Spiel aller Zeiten. Und jetzt haben die Entwickler der Harvest Moon-Serie angekündigt, dass ein brandneuer Titel in der Serie auf dem Weg ist. Was könnte besseres passieren?

Was bietet das neue Harvest Moon? One World wird von Entwickler Natsume entwickelt und bietet einen brandneuen Ort, den die Spieler erkunden können. Es wird einige neue Charaktere geben und einige Fans der Serie werden bekannte Charaktere wiedererkennen. Diese neue Geschichte dreht sich darum, dass Obst und Gemüse nicht mehr existieren und man gezwungen wird, herauszufinden, warum.

Wie viele Vorgänger gibt es? Die rund dreißig Harvest Moon-Spiele, die auch als “Farm Story” oder “Story of Seasons” bekannt sind, insbesondere für die bevorstehende PS4-Veröffentlichung eines älteren Titels der Serie, haben Jahrzehnte und Generationen von Konsolen überspannt. Obwohl die Popularität der Serie in den letzten Jahren abgenommen hat, gibt es einige erstaunliche Spiele in der Geschichte der Serie, die hoffentlich die neueste Generation inspirieren werden.

Mehr zu Harvest Moon: One World

Es sieht so aus, als könnte es die perfekte Mischung aus Neuem und Altem sein. Der japanische Entwickler Natsume hat seit einiger Zeit kein Harvest Moon-Spiel mehr entwickelt und scheint bereit zu sein, eine brandneue Engine und massiv aktualisierte Grafiken zu bringen. Das sind großartige Neuigkeiten für alle, die auf ein hübsches Spiel mit vielen neuen Inhalten und interessanten Änderungen hoffen.

Außerdem kann ein Spiel dieses Genres für die Nintendo Switch umwerfend aussehen und sich gut verkaufen. Fans der Serie können sich also freuen. Spieler von Animal Crossing sollten einen Blick rüber werfen.

Harvest Moon: One World wird irgendwann 2020 für Nintendo Switch verfügbar sein. Das erste Harvest Moon-Spiel erschien übrigens 1998 für die SNES in Europa. In Japan existiert die Spielserie bereits seit 1996.