Entwickler Jam City und der Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment geben bekannt, dass Harry Potter: Hogwarts Mystery ab heute in den App Stors verfügbar ist.

In Harry Potter: Hogwarts Mystery wirst du deine eigene Hexe oder Zauberer erschaffen und erleben, wie es ist, ein Student in Hogwarts zu sein. Du wirst dein Haus wählen, neue Zauber lernen, Zaubertränke herstellen und die Tiefen des Schlosses erkunden. Da das Spiel vor den Ereignissen der Bücher spielt, sind alle deine Lieblingsprofessoren wie Professor Snape, Professor Dumbledore und Professor McGonagall immer noch im Schloss anwesend und werden dir während deiner Zeit in Hogwarts helfen.

Harry Potter: Hogwarts Mystery ist sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten spielbar.

Verpasse keine Games-News: Melde dich jetzt für unseren Newsletter an oder werde Fan unserer Facebook-Seite!