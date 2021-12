Hades erhält Hugo Award und schreibt Geschichte

HADES Athene Ares Duo © Supergiant Games, Edit: DailyGame

Das beliebte Rogue-Like Hades hat soeben Geschichte geschrieben: Denn als erstes Spiel wurde es mit dem Hugo Award ausgezeichnet.

Die Awards werden dabei jährlich für die besten Geschichten im Fantasy und Science-Fiction-Genre vergeben. Die Auszeichnung gilt dabei als das literarische Pendant zu den Academy Awards. Somit ist es die größte Ehre, die Fantasy- und Sci-Fi-Autoren erhalten können. Zu den vergangenen Ausgezeichneten gehören beispielsweise Genregrößen wie Isaac Asimov, J. K. Rowling, Arthur C. Clarke und Neil Gaiman.

Die Awards, die seit 1953 vergeben werden, beschränkten sich bislang hauptsächlich auf schriftliche Medien, darunter Romane und auch Graphic Novels. Für das Jahr 2021 wurde allerdings eine Ausnahme gemacht und auch Videospiele bewertet. Neben Hades fanden sich unter den Nominierungen darunter alte Bekannte, die auch in Videospiel eigenen Verleihungen besonders abräumen konnten.

Das mythologische Rogue-Like konnte sich am Ende jedoch trotzdem gegen Spiele wie The Last of Us II, Animal Crossing: New Horizons, Spiritfarer und Final Fantasy VII Remake durchsetzen.

In einem kurzen Statement auf Twitter äußerte sich Greg Kasavin, Drehbuchautor und Director von Hades, zu diesem Meilenstein der Videospielgeschichte.

,,Wir fühlen uns unglaublich geehrt den ersten Hugo Award in der Kategorie ,,Bestes Videospiel” zu erhalten […] Wir, mich inkludiert, sind mit diesen klassischen Science-Fiction und Fantasy-Werken aufgewachsen, von Ursula K. Le Guin zu Phlip K.l Dick, und allen anderen. So sind wir, als Kinder natürlich, zum ersten Mal in Berührung mit den Hugo Awards gekommen.” ,,Und jetzt all diese Jahre später selbst diese Bezeichnung zu tragen, vor allem neben all den anderen unglaublichen Nominierten, Spielen in allen Größen und Formen, von großen und kleinen Teams, bedeutet uns wirklich alles. Videospiel-Storytelling ist über die Jahre weit gekommen und Spiele sind wirklich einzigartig als Medium, da sie interaktiv sind und man wirklich in fantastische Welten einfach eintauchen kann, die sich dann um einen herum entwickeln.” ,,Wir sind so dankbar, dass unsere Arbeit an Hades auf diese Weise herausgestochen ist und wir hoffen, dass die Hugo Awards auch weiterhin die unglaubliche Arbeit anerkennen, die in diesem Bereich geleistet wird.”

