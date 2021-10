HADES: Geheime Waffen Varianten freischalten

hades © Supergiant Games

Das Rogue like Action Abenteuer HADES ist noch immer eines der spannendsten Spiele die man zwischendurch Zocken kann. Mit einer Run-Zeit von ungefähr einer halben Stunde, kann man es schnell eine Runde zocken und dann auch schon gut sein lassen, falls man andere Dinge zu tun hat. Oder man speichert und macht nächstes Mal weiter. Allerdings bietet HADES eine unglaubliche Menge an Spielzeit unter Anderem wegen der geheimen Waffen Varianten die man freischalten kann.

Wenn man also mit der ohnehin gewaltigen und umfassenden Story nicht schon beschäftigt genug ist. Kann man zwischendurch diese geheimen Waffen freischalten, um das Spiel und den Fortschritt in eben dieser Story zu erleichtern. Aber wie schaltet man diese Aspekte frei und was können sie? Um die Waffen freischalten zu können, müsst ihr auf jeden Fall die Liste der Prophezeiungen freigeschaltet haben. Damit beginnt diese Odyssee.

HADES Waffen geheime Variante: Guan-Yu

Der Speer von Varatha ist zwar die zweite der Waffen die man in HADES freispielen kann. Jedoch die Erste, bei welcher man Zugang zu der geheimen Variante erhält. Hierfür müsst ihr zunächst 5 Einheiten an Titanenblut in die Waffen Varianten Investieren die bereits sichtbar sind. Allerdings ausschließlich in NICHT ZAGREUS Varianten. Wenn man das erledigt hat, muss man mich Achilles sprechen. Bei einem bestimmten Dialog, verrät er dann die Phrase wie man diese Variante erweckt.

Mit dieser Variante verändert sich nicht nur der Kampfstil des Speers, sondern auch die Lebensenergie die man insgesamt hat bzw auch die Intensität aller Heilungseffekte. Was zunächst wie ein massiver Nachteil klingt, wird mit erhöhen des Varianten Levels zu einem geringeren Handicap. Zudem kann man mit der Spezial Attacke dieser Variante den Feinden Leben absorbieren. Geschickt eingesetzt heilt man sich so konstant.

HADES Waffen geheime Variante: Arthur

Diese geheime Variante der HADES Waffen ist vermutlich die Einzige, die einen eigenen Ruf hat. Das berühmte Exkalibur Schwert. Hierfür muss man wieder 5 Einheiten Titanenblut investieren. Allerdings ausschließlich in Varianten von Stygius dem Schwert. Es ist Ratsam das bei der Zagreus Variante zu machen, da man diese auf Max. Level für eine andere Quest benötigt. Sprecht anschließend so oft mit Nyx, bis sie euch den Zauber verrät dieses Schwert zu wecken.

Diese Variante von Stygius bringt einen Gesundheits Boost von 50 Extra Leben und eine Heilige Aura die mit dem Spezialangriff ausgebreitet wird. Exkalibur ist wesentlich langsamer als die anderen Varianten und daher ist man gegen schnelle Gegner im Nachteil. Hat man es aber geschafft die Aura vorher einzusetzen, werden Gegner verlangsamt und sind dem brachialen Schaden dieses Schwerts ausgesetzt.

HADES Waffen geheime Variante: Beowulf

Der Schild des Beowulf ist eine der Varianten die am schwersten freizuschalten sind unter den HADES Waffen. Wie immer muss man hier 5 Einheiten Titanenblut investieren, dieses mal ausschließlich in den Aigis Schild. Ausgerüstet mit einer der Schildvarianten muss man nun Chaos finden, damit er/sie/es das Schild sehen kann. Als wäre das nicht schon schwer genug, muss man Chaos ein zweites Mal ohne Schild besuchen um den Zauberspruch zu erhalten.

Wenn man bedenkt wie selten Chaos auftaucht und dass die Dialoge davon beeinflusst werden, welche Quest gerade wichtiger ist, macht es diese Variante zur zweitschwersten freizuschalten.

Der Schild des Beowulf ist allerdings eine absolute Berserker Waffe. Man kann die Blutsplitter in den Schild laden anstatt sie zu werfen und beim nächsten Sturmangriff, entfesselt man den Schaden des Wurfs zusammen mit dem eigentlichen Angriff. Hat man den Wurf mit der Gabe eines Gottes ausgestattet, wie zum Beispiel dem Schwippsschuss von Dionysos, so ist das eine gigantische Damage-Explosion.

HADES Waffen geheime Variante: Rama

Um die geheime Waffen Variante von Rama in HADES zu erhalten, müsst ihr wieder 5 Einheiten Titanenblut in die Bogen Aspekte investieren. Danach ist es recht leicht. Man muss mit dem Bogen ausgestattet nur mit Artemis sprechen. Nimmt man ihren Glücksbringer mit in einen Run, kann man das also selbst steuern und eine Begegnung forcieren. Danach muss man auch ihr ein zweites Mal begegnen ohne den Bogen um die Zauberformel zu erhalten, welche die Rama-Variante erweckt.

Die Besonderheit der Rama-Variante ist der geteilte Schaden. Oder auch hier Gemeinsames Leiden genannt. Werden Gegner mit der Spezial Attacke getroffen, erleiden sie einen Teilschaden des nächsten Angriffs. Völlig egal gegen welchen Gegner sich dieser Angriff richten sollte. Dieser Effekt hält 7 Sekunden und in dieser Zeit sollte man so viel Schaden wie möglich austeilen.

HADES Waffen geheime Variante: Gilgamesch

Die Variante die am schwersten freizuschalten ist von allen HADES Waffen. Wie ihr euch denken könnt, müsst ihr wieder 5 Einheiten Titanenblut in die unterschiedlichen Varianten investieren. Ausgestattet mit den Handschuhen von Malphon müsst ihr nun Asterios ALLEIN begegnen, dem Minotaurus oder auch Stier von Minos genannt. Das geht allerdings nur, wenn ihr es bis in das Elysium schafft.

Dort müsst ihr bei den Toren nach Boss-Kämpfen Ausschau halten. Allerdings heißt das nicht immer, dass dahinter auch Asterios warten wird. Es hat ewig gedauert bis ich ihm endlich mit den Handschuhen gegenüber stand und gefühlt nochmal eine halbe Ewigkeit, bis ich ihm ohne die Handschuhe begegnet bin, für die Zauberformel.

Aber verdammt hat sich das gelohnt. Die Handschuhe des Gilgamesch sind mittlerweile meine absolute Lieblings-Waffe. Die Spurtattacke dieser Variante erhöht die Anzahl der Spurte und auch das Tempo. Man wird zu einer rasenden Schadens-Maschine. Gepaart mit Gaben von Ares für Schaden und Athene zum Ablenken von Angriffen, ist man damit einfach unaufhaltsam.

HADES Waffen geheime Variante: Luzifer

Das Maschinengewehr Exagryph ist die kurioseste der Waffen die man in HADES zur Verfügung hat. Um die geheime Variante zu erhalten, muss man neben der 5 Einheiten Titanenblut die man in die Waffe investiert, mit Exagryph ausgestattet mit Zeus sprechen. Auch hier kann man dies mit dem Glücksbringer einfach selber steuern. Und ihm darauf wieder begegnen ohne die Waffe dabei zu haben, für den Zauberspruch. Das ist relativ einfach.

Die Waffe selbst wird mit der Luzifer-Variante zu einem Höllenfeuer Gewehr. Anstatt zu schießen, feuert man einen Laser-Strahl aus Höllenfeuer auf Gegner, dessen Schaden sich mit Dauer auch noch steigert. Auch der Spezialangriff wird zu einer Bombe aus den Untiefen der Unterwelt. Trotz des hohen Damage Outputs, ist die Waffe in der Variante sehr langsam und macht einen damit zur Zielscheibe wenn man nicht aufpasst.