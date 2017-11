.hack//G.U. Last Recode Vergleich zwischen PS2 und PS4 Version

Betrüger am Schlachtfeld haben es schwer. Irgendwann werden sie alle erwischt, nun auch das vergangene Wochenende im große Stil.

Laut Battleye, der Anti-Cheat-Software von PlayerUnknown’s Battlegrounds, schlug sich der Zähler auf über 100.000! Das wären dann insgesamt 700.000 erfasste Cheater!

After releasing new security updates last week, we banned almost 100,000 PUBG accounts this past weekend totaling over 700,000. That being said, fighting cheaters will always remain WIP and never be solved completely, especially in the most popular Battle Royale game.

— BattlEye (@TheBattlEye) 14. November 2017