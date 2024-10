GTA 6: Trailer 2 könnte bald erscheinen

Der mit Spannung erwartete Trailer 2 zu GTA 6 könnte bereits im November erscheinen, da Take-Two Interactive am 6. November eine weitere Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen abhalten wird. Auf den ersten Blick hat dies natürlich nichts mit dem Trailer zu tun. Jedoch ist es bekannt, dass die Muttergesellschaft von Rockstar Games, vor solchen Konferenzen oft neue Trailer, Screenshots und Ankündigungen veröffentlicht. Der erste Trailer des Spiels wurde im November letzten Jahres am Tag der Ankündigung veröffentlicht. Nach einem erheblichen Leak im Jahr 2022 veröffentlichte der Entwickler im Dezember 2023 endlich den ersten offiziellen Trailer zu Grand Theft Auto 6. Dieser eine Minute und 31 Sekunden lange Trailer wurde bis heute 213 Millionen Mal angesehen.

Interessanterweise fiel die Ankündigung des Trailers am 8. November 2023 mit der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse von Take-Two Interactive zusammen. Kurz vor dem ersten Jahrestag des Trailers hoffen die Fans auf weitere Neuigkeiten oder Eindrücke zu Grand Theft Auto 6. Obwohl weder Rockstar Games noch der Publisher dies bestätigt haben, spekulieren Fans, dass sich die Geschichte wiederholen könnte. Take-Two hat bestätigt, dass am 6. November eine weitere Telefonkonferenz stattfinden wird. Sollte es ähnlich wie 2023 laufen, könnte Rockstar das Datum für die Veröffentlichung des zweiten Trailers am selben Tag bekanntgeben, an dem die Muttergesellschaft seine Quartalszahlen vorstellt. Da Rockstar bekannt dafür ist, Informationen erst preiszugeben, wenn sie bereit sind, sollte man jedoch die Erwartungen im Zaum halten.

Take-Two will host their next investors call on Wednesday, November 6th.

Last year Rockstar Games announced GTA 6 Trailer 1 on the same day as this call, which also occurred on a Wednesday.

Please keep in mind that nothing is guaranteed. All we can do is hope for the best. pic.twitter.com/7R8kE5xijH

