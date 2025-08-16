GTA 6: Angeblich 75 Stunden Spielzeit

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Die Vorfreude auf Grand Theft Auto VI wächst stetig, und mit ihr auch die Gerüchte rund um Umfang und Inhalte des Spiels. Ein neuer Leak sorgt nun für besonders viel Gesprächsstoff: Laut einem Bericht von GTA 6 Updates, der auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde und bereits über 150.000 Impressionen verzeichnet, soll die Kampagne des kommenden Rockstar-Titels rund 75 Stunden Spielzeit umfassen. Sollte sich diese Information bewahrheiten, würde GTA 6 zu den umfangreichsten Story-Erlebnissen der Videospielgeschichte zählen.

Sechs Kapitel, ein episches Abenteuer

Der Leak beschreibt eine detaillierte Aufschlüsselung der Spielzeit über sechs Kapitel hinweg:

Prolog: ca. 2 Stunden

Kapitel 1: ca. 6 Stunden

Kapitel 2: ca. 13 Stunden

Kapitel 3: ca. 16 Stunden

Kapitel 4: ca. 22 Stunden

Kapitel 5: ca. 16 Stunden

Ob diese Angaben ausschließlich die Hauptmissionen betreffen oder auch Nebenquests und optionale Inhalte einbeziehen, ist bislang unklar. Sollte es sich tatsächlich um die reine Story handeln, würde GTA 6 sogar Red Dead Redemption 2 übertreffen, dessen Hauptkampagne etwa 50 Stunden umfasst – und das gilt bereits als eines der ambitioniertesten Projekte von Rockstar Games.

Mehr als nur Spielzeit: Was bedeutet das für die Spieler?

Eine Kampagne mit 75 Stunden Spielzeit deutet auf eine tiefgreifende, komplexe Erzählstruktur hin. Fans könnten sich auf eine Vielzahl von Charakteren, Schauplätzen und Wendungen freuen, die das Spiel zu einem echten narrativen Erlebnis machen. Auch die kapitelweise Struktur erinnert an Red Dead Redemption 2, was darauf hindeuten könnte, dass Rockstar erneut großen Wert auf dramaturgische Tiefe und filmische Inszenierung legt.

Vorsicht: Quelle nicht bestätigt

Wie bei vielen Leaks rund um GTA 6 gilt jedoch Vorsicht. Die Quelle des Berichts ist nicht offiziell bestätigt, und Rockstar Games hat sich bislang nicht zu den Informationen geäußert. Zwar haben sich in der Vergangenheit einige Gerüchte als zutreffend erwiesen – etwa durch geleakte Gameplay-Videos oder interne Dokumente – doch ebenso viele entpuppten sich als falsch oder stark übertrieben.

Bis zur offiziellen Enthüllung bleibt also Skepsis angebracht. Dennoch zeigt das große Interesse an solchen Leaks, wie hoch die Erwartungen an GTA 6 sind. Die Community hofft auf ein Spiel, das nicht nur technisch beeindruckt, sondern auch erzählerisch neue Maßstäbe setzt.

