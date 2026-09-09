GTA 6: Rockstar muss sich kurz vor dem Release mit Entlassungsstreit beschäftigen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für Rockstar Games läuft gerade vieles auf den großen Moment hinaus. GTA 6 steht vor seinem geplanten Release, das Interesse am Spiel ist riesig und eigentlich dürfte das Studio alle Kräfte für die letzten Monate der Entwicklung bündeln. Doch ausgerechnet jetzt muss sich Rockstar mit einem unangenehmen Rechtsstreit auseinandersetzen.

Im Mittelpunkt stehen 31 ehemalige Mitarbeiter, die von Rockstar entlassen wurden. Die britische Gewerkschaft IWGB wirft dem Unternehmen vor, dass die Kündigungen mit der gewerkschaftlichen Organisierung der Mitarbeiter zusammenhängen.

Anhörung steht kurz bevor

Der Streit erreicht nun eine neue Phase. In den kommenden Tagen soll eine Anhörung stattfinden, bei der die Vorwürfe genauer behandelt werden. Für Rockstar kommt der Termin zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Das Studio arbeitet weiterhin an GTA 6, einem der mit Abstand größten Spieleprojekte der vergangenen Jahre. Gleichzeitig sorgt der Konflikt mit den ehemaligen Mitarbeitern für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Rockstar weist die Vorwürfe zurück. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit erklärt, dass die betroffenen Mitarbeiter nicht wegen ihrer Gewerkschaftsaktivitäten entlassen worden seien. Damit stehen sich zwei völlig unterschiedliche Darstellungen gegenüber.

31 Mitarbeiter betroffen

Besonders groß ist der Streit deshalb, weil es nicht um einen einzelnen ehemaligen Entwickler geht. Insgesamt sollen 31 Mitarbeiter betroffen sein. Die Gewerkschaft IWGB unterstützt die ehemaligen Rockstar-Mitarbeiter und sieht in den Entlassungen einen Verstoß gegen Arbeitnehmerrechte. Rockstar wiederum bestreitet, dass die Kündigungen einen Zusammenhang mit der Gewerkschaft hatten. Wie die zuständige Stelle den Fall bewertet, muss sich nun zeigen.

GTA 6 überschattet den Konflikt

Für Rockstar dürfte vor allem der Zeitpunkt unangenehm sein. GTA 6 soll am 19. November 2026 erscheinen und befindet sich damit in einer entscheidenden Phase. Der Rechtsstreit hat zwar keinen direkten Einfluss auf das Spiel selbst. Trotzdem wirft er einen Schatten auf Rockstar und die Arbeitsbedingungen beim Entwickler.

Für Fans von GTA 6 ist deshalb vor allem interessant, wie sich der Konflikt entwickelt. Eine Verzögerung des Spiels ist daraus derzeit nicht abzuleiten.