GTA 5: Fan entdeckt unveröffentlichten Inhalt aus abgesagtem Einzelspieler-DLC

Ein findiger Fan hat einen unveröffentlichten Soundtrack einer abgesagten Einzelspieler-Erweiterung für Grand Theft Auto 5 (GTA 5) entdeckt. Obwohl Rockstar Games den Online-Modus des Spiels seit Jahren umfangreich unterstützt, blieb der Einzelspieler-Modus ohne neue Inhalte. Ursprünglich waren jedoch zusätzliche Story-DLC für GTA 5 geplant.

Rockstar erklärte bereits 2017 (via GameInformer.com), dass die umfangreiche Unterstützung für GTA Online und die Entwicklung von Red Dead Redemption 2 kaum Ressourcen für Einzelspieler-Inhalte übrig ließen. 2019 fanden Dataminer heraus, dass der Diamond Casino-DLC von GTA Online ursprünglich Teil einer abgesagten Einzelspieler-Erweiterung war. Auch andere DLCs wie der Doomsday Heist basieren auf Assets für geplante Story-DLCs, darunter eine Zombie-Apokalypse, eine Story um Trevor namens “Agent Trevor” und ein Casino-Raubüberfall im Stil von “Ocean’s Eleven”.

Im November 2023 tauchten erneut Hinweise auf geplante Story-DLCs auf, besonders auf die Trevor-Erweiterung. In dieser sollte Trevor eine Spionagerolle übernehmen und Jetpacks nutzen. Ein Twitter-Nutzer namens “GTAFocal” entdeckte kürzlich einen ungenutzten Soundtrack, der vermutlich aus dieser Erweiterung stammt. Der Track trägt den Namen “Clifford”, was auf den antagonistischen KI-Charakter im Doomsday Heist-DLC hinweist.

Die Assets aus dem Leck von 2023 stimmen mit In-Game-Elementen des Doomsday Heist-DLCs überein, darunter Jetpacks. Es scheint, als hätte Rockstar ursprünglich geplant, Trevor gegen Clifford antreten zu lassen. Diese Pläne wurden jedoch verworfen, und die Inhalte flossen stattdessen in GTA Online ein. Der fast dreieinhalb Minuten lange Soundtrack deutet auf ein actiongeladenes Erlebnis hin, das vermutlich für eine spektakuläre Mission im DLC vorgesehen war.

Back in 2021, a music group called “Sweet Valley” who previously made music for GTA 5 posted a track from an unreleased expansion, highly likely from the Agent Trevor DLC pic.twitter.com/cJstHc50KS

— GTA Focal (@GTAFocal) June 23, 2024