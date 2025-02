GTA 5 bricht weiter Rekorde: 210 Millionen verkaufte Einheiten

Take-Two Interactive hat die neuesten Geschäftszahlen veröffentlicht – und sie zeigen einmal mehr den unglaublichen Erfolg der beiden Rockstar Games-Titel Grand Theft Auto V (GTA 5) und Red Dead Redemption 2.

GTA 5 hat mittlerweile die Marke von 210 Millionen verkauften Einheiten überschritten. Damit kommt die gesamte GTA-Reihe auf beeindruckende 440 Millionen verkaufte Spiele. Auch Red Dead Redemption 2 bleibt ein Hit: Das Spiel hat sich über 70 Millionen Mal verkauft, womit die Serie insgesamt bei 95 Millionen Einheiten liegt.

Werbung

Wie steht Take-Two finanziell da?

Trotz dieser beeindruckenden Verkaufszahlen hat Take-Two im letzten Quartal 125,2 Millionen Dollar Verlust gemacht. Die Einnahmen durch Mikrotransaktionen, DLCs und andere Zusatzinhalte sind jedoch um 9 Prozent gestiegen und machen mittlerweile 79 Prozent der gesamten Umsätze aus. Was früher neue Spiele waren sind heute DLCs und Mikrotransaktionen, die das große Geld bringen.

Laut dem Finanzbericht gehören zu den größten Umsatzbringern unter anderem NBA 2K25, GTA Online, Toon Blast und Red Dead Online.

Take-Two-CEO Strauss Zelnick bezeichnete das Weihnachtsgeschäft als „solide“ und sieht 2025 als eines der stärksten Jahre für das Unternehmen. Der Publisher hält an der geplanten Veröffentlichung von GTA 6 im Herbst fest. Zudem erscheinen Sid Meier’s Civilization VII am 11. Februar, Mafia: The Old Country im Sommer und Borderlands 4 später im Jahr.

Die Erwartungen sind hoch – besonders mit GTA 6 in Sicht.