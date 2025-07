Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Mit Grounded 2 kehrt eines der beliebtesten Survival-Spiele in einer erweiterten Form zurück. Die Fortsetzung erscheint am 29. Juli 2025 im Rahmen des Xbox Game Preview-Programms und gleichzeitig im Early Access auf Steam. Entwickelt von Obsidian Entertainment in Zusammenarbeit mit Eidos-Montréal, bietet das Spiel eine deutlich größere Welt, neue Mechaniken und ein überarbeitetes Editionsmodell – und ist direkt zum Start im Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten.

Plattformen und technische Features

Grounded 2 ist auf Xbox Series X|S, PC und über Xbox Cloud Gaming spielbar. Dank Xbox Play Anywhere können Spielstände plattformübergreifend übertragen werden – ein nahtloses Spielerlebnis zwischen Konsole und PC ist also garantiert. Die Game Preview-Version unterstützt 4K, HDR und 60 FPS, was besonders auf der Xbox Series X|S für ein visuell beeindruckendes Abenteuer sorgt.

Editionen und Preise

Das Spiel erscheint in zwei Editionen:

Edition Preis Inhalte Standard Edition 29.99 € Vollständiges Spiel, „Tools of Yore“-Dekoset Founder’s Edition 39.99 € Premium-Skins, Emotes, Artbook, Soundtrack, zusätzliche Geheimobjekte Upgrade zur Founder’s 10 € Für Spieler, die später wechseln möchten

Die Founder’s Edition trägt den offiziellen Titel „Minotaurs, Myrmidons, and Mants: Oh My!“ und enthält vier exklusive Skins, Emotes sowie digitale Extras wie ein Artbook und den Soundtrack „Onyx-Pro, Inside the Game“.

Exklusive Inhalte und Monetarisierung

Obwohl die Founder’s Edition zusätzliche kosmetische Inhalte bietet, betonen die Entwickler, dass diese keinen Einfluss auf Gameplay oder Fortschritt haben. Es gibt keine Mikrotransaktionen, was von der Community positiv aufgenommen wurde – insbesondere im Vergleich zu anderen Early-Access-Titeln.

Barrierefreiheit und Lokalisierung

Grounded 2 bietet eine Vielzahl an Barrierefreiheitsfunktionen, darunter:

Arachnophobia Safe Mode zur Anpassung von Spinnen-Designs

zur Anpassung von Spinnen-Designs Farbblindheitseinstellungen

Vorlesefunktion („Read to Me“)

Sprachunterstützung für Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch (Kastilisch & LATAM) und vereinfachtes Chinesisch

Weitere Sprachen sollen laut Entwicklerteam folgen – basierend auf Community-Feedback.

Gameplay-Neuerungen und Weltgestaltung

Die Spielwelt – der Brookhollow Park – ist deutlich größer als der Hinterhof aus Teil 1. Neue Features wie fahrbare Buggys, Omni-Tools und erweiterte Kampfmechaniken sorgen für mehr Tiefe und Dynamik. Die Entwickler versprechen eine Community-getriebene Entwicklung, bei der Feedback direkt in die Roadmap einfließt.