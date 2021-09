Gran Turismo 7: Release für PS4 und PS5 bestätigt

Nach Monaten der Ungewissheit hat Sony endlich bestätigt, dass Gran Turismo 7 bei seinen Release 2022 für PlayStation 4- und PlayStation 5- erscheint. Die Meldung kommt jedoch seltsamerweise in einem versteckten Zitat zu einer anderen generationsübergreifenden Kontroverse. Bei der Bekanntgabe des Release Termines zu Horizon: Fortbidden West wurde die Information quasi vergraben.

Am 2. September, gab Sony das Startdatum der Horizon-Fortsetzung bekannt. Die Nachricht, dass PS4 Spieler ein kostenloses PS5 Upgrade nur beim Kauf der teureren Sonderedition erhalten würden sorgte für reichlich Unmut. Zwar könnten Sie die PS4-Version auf PS5 spielen, aber wer das volle Next-Gen-Erlebnis haben will, muss noch einmal 70 US-Dollar zahlen.

Jim Ryan, der Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, gab nun eine Erklärung ab. Sonys Cross-Gen-Plan war vorerst als kostenlos geplant. Zu einem späteren Zeitpunkt hätte dann eine Gebühr erhoben werden sollen. Horizon: Fortbilden West wurde eindeutig als Teil dieses kostenlosen Upgrade-Schemas angegeben. Die Release Verschiebung sorgte laut Sony daher für die Ungereimtheiten und den Ärger bei den Fans. Jim Ryan erkannt den Fehler und gab bekannt, dass die PS4-Version kostenlos auf PS5 aktualisiert werden kann.

Ab heute wird Sony eine Upgrade-Gebühr in Höhe von 10 US-Dollar für jeden exklusiven, generationsübergreifenden First-Party-Titel erheben. Ryans Aussage, die im PlayStation-Blog veröffentlicht wurde, macht deutlich, dass Gran Turismo 7 in dieses Schema fallen wird:

“Ich möchte heute auch bestätigen, dass in Zukunft exklusive First Party Cross-Gen-Titel von PlayStation (PS4 und PS5 veröffentlicht) – sowohl digital als auch physisch – eine digitale Upgrade-Option für 10 USD von PS4 auf PS5 bieten werden. Dies gilt für das nächste God of War und Gran Turismo 7. Sowie für alle anderen exklusiven generationsübergreifende PS4- und PS5-Titel, die von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht werden.”