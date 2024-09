Gimmick! 2 – Game Review

Gimmick! 2 ist ein Plattformer, welches von Sunsoft und Bitwave Games entwickelt und von Clear River Games am 05.09.2024 veröffentlicht worden ist. Das Abenteuer ist für alle gängigen Plattformen, also die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erschienen. Wir haben getestet, ob der hierzulande unbekannte Plattformer heute seine späte Fortsetzung tatsächlich verdient hat.

Gimmick!

Von allen Retro Titeln, welche eine Fortsetzung bekommen könnten, würde einem niemals das hier unbekannte Titel Gimmick! in den Sinn kommen. Der Klassiker ist 1992 ausschließlich in Japan auf dem Famicom erschienen. Die einzige Ausnahme wo der Titel später noch zu finden war, war 1993 in Skandinavien auf den NES. Im Jahr 2020 folgte endlich ein Remake. 2023 ist zudem ein remasterte Version erschienen. Nun ist 32 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Teils tatsächlich eine Fortsetzung erschienen: Gimmick! 2!

Der liebe Dämon

Der Held von Gimmick! 2 ist wie im ersten Teil ein kleiner grüner Yōkai namens Yumetaro. Das japanische Wort Yōkai ist ein umfassender Begriff für alle Monster und übernatürlichen Wesen im und außerhalb des japanischen Volksglaubens. Am ehesten wäre das Wort mit Dämonen vergleichbar. Wer nun glaubt, dass Yumetaro deshalb böse sei, der irrt sich. Auch ein Dämon kann sich für das Gute entscheiden.

Yumetaro wurde im ersten Teil von einem Vater an sein Mädchen geschenkt, da er den kleinen Yōkai mit einem Spielzeug verwechselt hatte. Da er ab dann zum Lieblingsspielzeug des Mädchens wurde, sind die echten Spielzeuge eifersüchtig geworden und haben das Mädchen in eine andere Dimension verschleppt. Yumetaro ist ihnen damals gefolgt und hat das Mädchen gerettet und zurückgebracht.

Nun scheint dem wortlosen Epilog von Gimmick! 2 nach das damalige Mädchen erwachsen geworden zu sein und hat nun ihren Yōkai an ihre Tochter weitergeschenkt, welcher nun auch dessen Lieblingsspielzeug geworden zu sein scheint. Eines Nachts wurde das neue Mädchen von einem fremden Wesen ebenfalls in eine andere Dimension entführt und der unsanft geweckte Yumetaro folgt wieder einmal dorthin. Abermals um sein Mädchen zu retten.

Vor Kirby war Yumetaro

Da es sich bei Gimmick! 2 um eine waschechte Fortsetzung handelt, verfügt Yumetaro über die selben Eigenschaften wie damals. Es ist anzumerken, dass sich diese Eigenschaften schon damals von anderen Plattformern, wie dem alles dominierende Super Mario Franchise unterschieden hatten. Das hatten sich Kirby Titel damals zwar auch, allerdings ist Gimmick! noch vor dem allerersten Kirby Videospiel Kirby’s Dream Land erschienen. Zuallererst: es gibt keine Leben. Man befindet sich in Abschnitten, welche neben Geschicklichkeit auch mit dem Lösen von kreativen Rätseln gemeistert werden können. Auch gibt es Schlüssel u finden, welche einem versperrte Tore öffnen.

Die Abschnitte sind diese vollgespickt mit fiesen Gegnern, welche selber Hindernisse, wie Abgründe überwinden können. Draufspringen richtet bei den Gegnern nichts aus. Dafür kann man auf ihnen stehen bleiben. Eine frontale Konfrontation schadet aber. Wäre dem nicht genug, so gibt es noch Endgegner, für welche eine eigene Strategie überlegt werden muss, da auch die sehr viel von einem Abverlangen. Glücklicherweise darf man mehrere Treffer einstecken. Allerdings ist die Umwelt der Dimensionen sowas von gefährlich, dass einem diese Treffer nicht sehr viel helfen.

Ein Stern der keinen Namen trägt

Yumetaro kann einen Stern heraufbeschwören, welcher sich entweder als Geschoss gegen Gegner einsetzen lässt oder auch dazu dient gewisse Plattformen zu aktivieren. Man kann den Stern auch wieder zurückrufen, welcher besonders nach einer Aktivierung gut überlegt sein muss. Auch kann der Stern selber als Plattform gewählt werden. Gimmick! 2 spielt auch sehr mit der Physik. So muss man die Sterne im richtigen Winkel losschießen. Auch beim Gehen wird Yumetaro nur schneller, wenn es abwärts geht. Dabei wird auch ein weiterer Sprung ermöglicht.

Zwei Schwierigkeitsgrade

Insgesamt gibt es in Gimmick! 2 sechs ziemlich große Welten, welche aus je vier Leveln bestehen. Der Schwierigkeitsgrad ist sehr hoch. Man muss sich ständig auf jeden neuen Abschnitt konzentrieren, damit man herausfinden kann, was das Spiel gerade von einem möchte. Ebenso gibt es geheime Zonen zu entdecken und darin Schätze zu finden. Wer viel sammelt, der bekommt unteranderem auch neue Skins für Yumetaro oder seinen Stern.

Bei so vielen versteckten Dingen, kann man vieles übersehen. So gibt es auch hier eine Lösung: bei jedem Start eines neues Levels sieht man ein Wesen, bei welchem man mittels Knopfdruck zwischen den Leveln wechseln kann. So kann man die vorhergegangenen Abschnitte so oft man möchte wiederholen um wirklich alles zu finden und sich die 100% zu holen. Wem Gimmick! 2 zu schwer ist, der kann glücklicherweise zu einem einfacheren Schwierigkeitsgrad wechseln, bei welchem man mehr Treffer bekommt und auf weniger Gegner trifft. Das Spiel bleibt aber auch so immer noch schwierig. Schade ist, dass es keinen Zweispieler-Modus gibt. Aber den gab es auch im ersten Teil nicht, weshalb man das nicht wirklich kritisieren kann.

Bunte Dimensionen

Die Geschichte von Gimmick! 2 wird wortlos, aber dank dessen Gestaltung effektiv in Bildern erzählt. Unser Yōkai ist herzallerliebst und gutmütig und so ist er auch gestaltet worden. Er hat ein Hörnchen und eine Körperform, welche am ehesten einem Sack voller Kartoffeln ähnelt. Er müsste nur noch grün sein und Kulleraugen haben.

Die Welten welche Yumetaro durchstreift sind unterschiedlich. So findet man sich nach der grünen Mittsommerwiese und dem Kaulquappentempel im arktischen Aufstieg, welcher im Schnee startet, aber dann abrupt unterirdisch zwischen Lavaflüssen weitergeht. Die Dimensionen von Gimmick! 2 sind schön bunt, so auch deren Bewohner. Deshalb sehen die Gegner nicht wirklich böse aus, aber davon darf man sich nicht täuschen lassen. Leider gibt es keine Option um eine Pixelgrafik einzustellen, aber das wäre zu viel verlangt, denn optisch hat man sich überall sehr viel Mühe gegeben und das soll auch betrachtet werden.

David Wise am Notenblatt

Der Soundtrack von Gimmick! 2 war schon im Vorgänger sehr beliebt, weil er vielseitig komponiert worden ist. Hier war nun kein geringerer als David Wise am Werk. Wem der Name nichts sagt, der hat bei manchen bekannten Videospielabspännen gepennt. Der Komponist hat für sämtliche Donkey Kong Country Soundtracks oder schon Battletoads komponiert. Hier hat der Maestro neue Melodien komponiert, aber auch alte Melodien wieder aufgegriffen und mit einem atmosphärischen Touch in die Gegenwart versetzt.

Fazit zu Gimmick! 2

Gimmick! 2 ist die Fortsetzung eines Plattformklassikers, welcher damals viel zu wenig beachtet worden ist. Es ist ein Wunder, dass dieses verschollene Videospieljuwel nach einem Remake im Jahr 2020, einem Remaster im Jahr 2023, nun sogar noch eine Fortsetzung oben drauf bekommen hat. Dies ist auch verdient, da der Titel in Sachen Kreativität im Leveldesign und dem damit verbundenen hohen Schwierigkeitsgrad sich von allen anderen bekannten Plattformern deutlich unterscheidet. In dem optischen süßen Abenteuer wird sehr viel Geschicklichkeit und ein gleichzeitig Lösen von Rätseln abverlangt. Wer klassische Plattformer liebt, der wird Gimmick! 2 vergöttern! Absolute Kaufempfehlung!

Quelle: youtube.com via NintendoDE

Review Wertung

10 SCORE Wem die Kirby Abenteuer alle zu einfach sind, der findet in Gimmick! 2 seinen Meister! Detail-Wertung Grafik 10 Sound 9 Gameplay 10 Story 9 Motivation 10 Steuerung 10

