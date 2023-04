Gewinne bei uns eins von zwei Bayonetta Origins Spielen für die Nintendo Switch!

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon ist ein neuer Titel zum Bayonetta-Franchise und legt den Fokus vor allem auf die Hintergrund-Geschichte der Protagonistin. In diesem Abenteuer müssen Cereza und Cheshire zusammenarbeiten um ihre Feinde zu bekämpfen und sich einen Weg in den Wald zu bahnen.

Um das zu schaffen, müssen die beiden Hexen zusammenarbeiten, wobei jede von ihnen besondere Fähigkeiten mitbringt. Während des Abenteuers steuert ihr beide Charaktere gleichzeitig, dabei ist der linke Stick für Cereza und der rechte für Cheshire. Cheshire ist Cerezas treue Begleiterin und erinnert einen stark an eine Katz. Im Verlauf der Story erlernt die Begleiterin verschiede Elementarformen, welche verschiedene Fähigkeiten mit sich bringen. Diese Formen kann Chesire allerdings nur für eine begrenzte Zeit aufrecht erhalten, bevor sie wieder aufgeladen werden muss.

Im Gegensatz zur Hauptreihe, hat Cereza noch keine Waffen, welche sie im Kampf nutzen kann. Sie verlässt sich dabei vor allem auf diverse Zauber die über den Fähigkeitenbaum freigeschaltet werden kann. Die Elementarkerne die Cheshire stärken, erweitern aber auch Cerezas Fähigkeiten. Diese werdet ihr nicht nur im Kampf benötigen, sondern auch um euch euren Weg durch den tiefen Wald zu bahnen. Cereza und Cheshire müssen also ihre besonderen Eigenschaften kombinieren um voran zu kommen.

Bayonetta Origins: Wie gewinne ich?

Wir verlosen 2x Bayonetta Origins zusammen mit einiges an Merchandise. Es wird also 2 Gewinner geben. An der Verlosung dürfen alle mit einem Mindestalter von 14 Jahren teilnehmen. Der Gewinner erhält von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr den weißen Wolf auf unserer Website finden und uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at mit dem Fundort senden.

Das Gewinnspiel endet am Donnerstag den 08.04.23 um 23:59 Uhr.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt ihr in die Erhebung und Verwendung eurer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um euch im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Ihr könnt die Einwilligungen jederzeit durch eine Nachricht an uns widerrufen. Eure Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.