Gerüchte um Nintendo Direct im Februar 2024

Ein Insider behauptet, dass die nächste Nintendo Direct bald stattfinden könnte. Die Behauptung wurde nicht bestätigt, aber sie stimmt mit der Geschichte von Nintendos Präsentationen überein. Nintendo hält im Laufe des Jahres mehrere Direct-Präsentationen ab, in denen in der Regel Spiele vorgestellt werden, die bald für die Switch-Konsole erscheinen. Seit 2019 findet die erste Direct jedes Jahr im Februar statt. Im Februar letzten Jahres wurden vielversprechende Titel wie The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, Pikmin 4, Sea of Stars und mehr in der Direct vorgestellt. Viele Fans fragen sich nun, ob die erste Direct des Jahres 2024 bald stattfinden wird. Ein Insider hat diese Spekulation jetzt bestätigt.

Jeff Grubb, ein bekannter Insider, glaubt, dass die nächste Nintendo Direct wahrscheinlich in dieser Woche stattfinden wird. Er erwähnte, dass Nintendo am 5. Februar seinen letzten Geschäftsbericht veröffentlicht hat. Oft folgt daraufhin eine Präsentation der Pläne für die Zukunft des Unternehmens. Grubb hat jedoch nur spekuliert und nicht behauptet, dass die nächste Nintendo Direct in dieser Woche stattfindet, auch wenn es wahrscheinlich erscheint. Viele Fans hoffen, dass Nintendo in der nächsten Direct über seine nächste Konsole, die Switch 2, sprechen wird. Analysten vermuten, dass die Switch 2 noch in diesem Jahr erscheinen soll und einen größeren Bildschirm haben wird.

Nintendo Direct noch in dieser Woche?

Andere Insider behaupten, dass die Switch 2 eine deutlich verbesserte Grafik durch den Einsatz der DLSS-Upscaling-Technologie von Nvidia haben wird. Es wird erwartet, dass die Veröffentlichung der Switch 2 viel reibungsloser verläuft als frühere Veröffentlichungen. Dies liegt daran, dass seit Beginn der COVID-19-Lieferkettenprobleme fast vier Jahre vergangen sind. Einige Insider behaupten, dass eine Switch 2 OLED-Version erst nach der Erstveröffentlichung der Konsole erhältlich sein wird. Es könnte weitere Projekte geben, die bei der nächsten Nintendo Direct vorgestellt werden.

Ein Insider behauptete kürzlich, dass sich die Entwicklung von Metroid Prime 4 dem Ende nähert. Die letzte Veröffentlichung der Metroid Prime-Reihe war 2007. Metroid Prime 4 wurde erstmals 2017 angekündigt und lässt seitdem auf sich warten. Retro Studios, das Studio hinter den ersten drei Spielen der Serie, entwickelt Metroid Prime 4. Fans hoffen, dass der mit Spannung erwartete Titel bald vorgestellt wird.

Im Jahr 2024 können sich Nintendo-Fans auf weitere Exklusivtitel freuen. Bereits für dieses Jahr bestätigt wurden Mario vs. Donkey Kong, Princess Peach: Showtime und das Remake von Paper Mario: The Thousand-Year Door.

Was ist die Nintendo Direct?

Eine Nintendo Direct ist eine Online-Präsentation von Nintendo, die Informationen und Neuigkeiten zu aktuellen und kommenden Spielen für Nintendo Hardware enthält. Die Directs werden in der Regel mehrmals im Jahr auf YouTube oder auf der offiziellen Nintendo-Website ausgestrahlt. Die letzte Präsentation fand am 14. September 2023 statt und stellte unter anderem Paper Mario: Die Legende vom Äonentor, Princess Peach: Showtime! und F-ZERO 99 vor. Die nächste Nintendo Direct könnte laut einem Leak schon Anfang Februar 2024 stattfinden und möglicherweise die Nintendo Switch 2 enthüllen.