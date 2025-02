Gerücht: Valve plant kabelloses VR-Headset für Ende 2025

Laut aktuellen Leaks arbeitet Valve an einem neuen kabellosen VR-Headset, das bis spätestens Ende 2025 auf den Markt kommen soll. Die Informationen stammen von „Gabe Follower“, einem bekannten Datenanalysten, der sich auf Valve-Leaks spezialisiert hat.

Valve hat bereits das Valve Index veröffentlicht, ein hochmodernes VR-Headset, das seit 2019 erhältlich ist. Es gehört zu den technisch besten VR-Systemen auf dem Markt, ist jedoch kabelgebunden und benötigt einen leistungsstarken PC. Das präzise Tracking, die hochwertigen Displays und die ergonomischen Controller machen es zu einer bevorzugten Wahl für VR-Enthusiasten. Allerdings ist es teuer und durch das Kabel weniger flexibel als kabellose Alternativen wie das Meta Quest 3.

Gabe Follower spekuliert, dass bald erste private Präsentationen für Partner und Entwickler stattfinden könnten.

Several people have confirmed that Valve is aiming to release new standalone, wireless VR headset (codename Deckard) by the end of 2025. The current price for the full bundle is set to be $1200. Including some „in-house“ games (or demos) that are already done. Valve want to give… pic.twitter.com/alHzQuwNvc

— ‎Gabe Follower (@gabefollower) February 26, 2025