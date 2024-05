Gerücht: Neues Resident Evil Remake in Arbeit?

Ein Insider aus der Gaming-Welt sagt, dass ein Remake des ersten Resident Evil-Spiels in Arbeit ist, um einen großen Meilenstein der Serie zu feiern. Nach dem Erfolg des Remakes von Resident Evil 4 im Jahr 2023 fragen sich viele Fans, was als Nächstes für die beliebte Horrorreihe von Capcom kommt. Es gibt auch Hinweise auf ein neues Spiel namens Resident Evil 9, über dessen Setting und Gameplay-Stil in den letzten Monaten spekuliert wurde. Doch es könnte nicht nur ein neunter Teil in Arbeit sein, sondern auch ein Remake des ersten Spiels.

Das erste Resident Evil wurde bereits 2002 neu aufgelegt und erhielt viel Lob für seine modernisierte und gruselige Atmosphäre. Eine HD-Version des Remakes wurde auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht, um sicherzustellen, dass Fans das Spiel in seiner besten Form genießen können. Trotzdem deutet ein bekannter Insider darauf hin, dass Capcom das erste Spiel noch einmal überarbeiten möchte.

Noch ein Remake? Capcom könnte Resident Evil 1 neu aufleben lassen

Der Leaker Daniel Richtman, der auch als “DanielRPK” bekannt ist, behauptet auf seinem Patreon-Account, dass Resident Evil 1 das gleiche Remake-Behandlung bekommt wie die folgenden Spiele der Serie. Capcom hat bereits angedeutet, dass es eine “besondere Ankündigung” zum 30. Jubiläum der Serie im Jahr 2026 geben wird. Ein Remake des ersten Resident Evil wäre eine passende Möglichkeit, diesen Meilenstein zu feiern.

Dieses Gerücht wird durch einen weiteren Leak über Resident Evil 9 unterstützt. Auch andere Leaker haben Hinweise darauf gegeben, dass Capcom an einem Remake des ersten Spiels arbeitet. Wenn sich diese Gerüchte bewahrheiten, könnten Fans schon im nächsten Jahr erste Trailer oder Ankündigungen zum Spiel sehen.

Die Fanbase ist sich uneinig

Einige Fans zeigen sich skeptisch über das mögliche Remake. Sie glauben, dass Capcom sich stattdessen auf andere Spiele der Serie konzentrieren sollte, die noch kein Remake erhalten haben, wie Code Veronica. Aber bislang hat Capcom noch keine offiziellen Ankündigungen zu einem Remake zu RE1 oder RE9 gemacht.

Wie immer sollten Fans solche Gerüchte mit Vorsicht genießen und auf offizielle Bestätigungen warten.