Geheime Truhe in Zelda: Tears of the Kingdom

Schloss Hyrule in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verbirgt eine geheime Truhe, von deren Existenz einige Spieler überrascht sind. Wie auch schon Breath of the Wild zuvor, ist Tears of the Kingdom in einer riesigen Open-World-Version von Hyrule angesiedelt, die überall auf ihrer ausgedehnten Karte Geheimnisse versteckt hält, sogar an Orten, die Spieler unzählige Male erkundet haben.

Schloss Hyrule ist seit fast 40 Jahren der Serie ein Hauptmerkmal in mehreren Zelda-Spielen. Die Version des Schlosses in Tears of the Kingdom schwebt in der Luft und wurde von Ganondorfs Armee von Monstern überrannt. Das Schloss birgt eine Vielzahl von geschickt getarnten Schätzen, darunter eine geheime Truhe an einem Dock unter dem Schloss, die einen gewissen ikonischen Schild versteckt.

Diese geheime Truhe taucht erst nach eine Rätsel auf in Tears of the Kingdom

Einige Schatztruhen in Tears of the Kingdom erfordern ein wenig mehr Anstrengung, um entdeckt zu werden, wie die Truhen, die im Boden vergraben sind. Aber eine wurde von vielen Spielern übersehen und von einem Spieler, der auf Reddit als Middleman86 bekannt ist, der Tears of the Kingdom-Community vorgestellt.

In einem Beitrag erklärte Middleman86, dass, wenn Spieler in Tears of the Kingdom die Fackeln in der Schlossbibliothek entzünden, oben auf einer Treppe eine geheime Truhe erscheint. Diese Truhe enthält eine Gold-Rupie im Wert von 300 Rupien.

Middleman86’s Beitrag wurde von einem anderen Mitglied des Subreddits namens davidmullings gesehen, der beschloss, die Behauptung zu überprüfen. Davidmullings nahm seinen Versuch auf und enthüllte, dass tatsächlich eine geheime Truhe in der Schlossbibliothek die wertvollste Rupie im Spiel enthielt.

Das Video zeigt, wie davidmullings Link durch die Bibliothek manövriert, brennende Pfeile auf die Fackeln entlang der beiden Treppen an beiden Enden der Bibliothek abfeuert. Sobald die Fackeln brennen, erhebt sich eine Truhe aus einem Fleck Erde oben auf einer der Treppen. Es ist keine Rupien-Farm, aber die Truhe enthält tatsächlich eine Gold-Rupie im Wert von 300 Rupien.

Mehrere Mitglieder des Tears of the Kingdom Subreddits waren überrascht zu sehen, dass die Truhe an einem Ort versteckt war, den sie mehr als nur ein paar Mal besucht hatten. Andere konnten nicht anders, als darüber zu lachen, dass, nachdem die Truhe so geschickt hinter einem Rätsel versteckt war, von dem nur wenige wussten, dass es existiert, alles, was sie enthielt, eine Gold-Rupie und nicht, wie einige im Subreddit vorschlugen, ein starker Schild oder ein mächtiges Schwert war.

