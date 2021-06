Gearbox Software – Während Summer Game Fest neue Enthüllung geplant

(C) Gearbox Software

Die Schöpfer des Borderlands-Franchise, Gearbox Software, haben nun eine Teaser-Webseite enthüllt, bei dem eine Ankündigung zur diesjährigen Summer Game Fest folgen soll. Für diese Ankündigung schließen sich 2K Games und Gearbox zusammen und möchten ein neues Spiel ankündigen, indem Tiny Tina der Star sein könnte.

Erwartet uns ein Spin-off zu Borderlands?

Viele Informationen bietet uns die neue Webseite jedoch nicht. Abseits von einem Countdown und der Tatsache, dass uns ein neues Abenteuer erwartet, steht nicht sonderlich viel geschrieben. Wenn wir jedoch in den Quellcode der Seite eintauchen, finden wir Referenzen zu „Wonderlands“. Gerüchten zu Folge soll das ein Spin-off zu Borderlands darstellen. Hierbei soll Tiny Tina die Hauptrolle einnehmen. Dennoch soll es in gewohnter Borderlands-Manier vier spielbare Helden geben.

Den ersten Teaser dazu können wir bei Summer Game Fest 2021 erwarten, das am 10. Juni um 20:00 Uhr starten soll. Voraussichtlich folgen mehr Inhalte dann zu der Gearbox Software-Pressekonferenz die im Rahmen der E3 2021, am 12. Juni um 23:00 Uhr deutscher Zeit, abgehalten werden soll. Denn an der halbstündigen E3-Show soll der Gearbox-Chef, Randy Pitchford, höchstpersönlich teilnehmen und alle aktuellen Neuigkeiten mitteilen. Welche Inhalte die Show schlussendlich beinhalten soll ist dennoch nicht bekannt. Deswegen könnte Pitchford noch einige Überraschung für uns parat haben, von denen wir nichts wissen.

Erst kürzlich hat Geoff Keighley den Hype-Trailer zu Summer Game Fest 2021 veröffentlicht, der uns auf das bevorstehende Event vorbereiten soll. Neben Teaser, Neuankündigungen und zahlreichen Überraschungen, erwarten uns auch Special-Guest wie Jeff Goldblum, Giancarlo Esposito (das Gesicht von Far Cry 6). Zusätzlich ist das ganze mit der musikalischen Untermalung von Weezer, Japanese Breakfast und The Sonic Symphony Orchestra gepaart. Geoff Keighley selbst bereitet sich auch schon fleißig auf das Event vor und versucht den Hype den er im Hype-Trailer veröffentlicht hat, auch über die sozialen Netzwerken zu verbreiten.

Wir können gespannt sein welche Neuigkeiten Gearbox Software, 2K Games, das Summer Game Fest 2021 sowie die diesjährige E3 mit all ihren Teilnehmern für uns bereithalten.