Filme&Serien Game of Thrones – Staffel 7: Welcher Charakter stirbt? 15/07/2017 @ 09:15

Die Frage aller Fragen, welche uns wirklich beim Ansehen von Game of Thrones interessiert: Welcher Charakter muss als nächstes das Zeitliche segnen?

Wir haben dazu unsere große GoT-Umfrage gestartet. Mal schauen wie richtig wir alle liegen…

Die erste Episode startet bei Sky Go am Montag ab 3:00 Uhr früh. Via Sky Atlantic folgt die Ausstrahlung um 20:15 Uhr kommenden Montag.

MEHRFACHNENNUNGEN bei der Umfrage sind möglich!

UMFRAGE Welcher Game of Thrones-Charakter stirbt in Staffel 7? Tyrion Lennister

Jaime Lennister

Cersei Lennister

Jon Schnee

Petyr Baelish

Theon Graufreud

Melisandre

Varys

Daenerys Targaryen

Brienne von Tarth

Bran Stark

Tormund

Samwell Tarly

Arya Stark

Sansa Stark

Davos Seewert

Mir egal. In Staffel 8 gewinnt der Nachtkönig und alle sterben. Umfrage-Resultat

