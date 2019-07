Die letzte Staffel von Game of Thrones erwies sich als kontrovers, da viele Fans der Meinung waren, dass sie das Versprechen der Serie nicht erfüllen konnte. Einige dieser Fans sind bestrebt, den Autoren D.B. Weiss und David Benioff eine „Vergeltung“ für das enttäuschende Ende der geliebten Serie auszuüben. Eine solche Anstrengung von Reddit-Fans hat sich als erfolgreich erwiesen.

Am 6. Mai erstellte ein Reddit-Benutzer im /r/FreeFolk-Subreddit nach der Ausstrahlung der Episode „The Last of the Starks“ einen Beitrag mit dem Titel „Bad Writers“. Mit dem Aufruf diesen Beitrag so aufzuvoten, damit bei Google das erste Ergebnis, wenn man „Bad Writers“ eingibt, die beiden Herrschaften von Game of Thrones sind. Der Beitrag enthält nichts als ein Foto von Weiss und Benioff.

Der Plan war erfolgreich

Wenn man bei Google nach „Bad Writers“ sucht, also schlechte Autoren, wird der Reddit-Beitrag auf der ersten Seite und das darin enthaltene Foto als zweites Bildsuchergebnis angezeigt. Websites, die über diesen Reddit-Beitrag berichten, haben ihn in den Hauptsuchergebnissen nach unten verschoben, aber der Bildersuche hat auch zusätzliche Fotos von Weiss und Benioff hinzugefügt.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Fans gegen Weiss und Benioff vorgehen. Einige haben extreme Anstrengungen unternommen, um zu sehen, wie die gesamte letzte Staffel von Game of Thrones mit einem anderen Autorenteam neu gemacht wurde. Andere versuchen, Weiss und Benioff von der Star Wars-Reihe fernzuhalten.

Der Autor von Game of Thrones, George RR Martin, hat die Adaption von Weiss und Benioff bis zum Ende begleitet.

„Ich arbeite in einem ganz anderen Medium als David und Dan, vergiss nie“, schrieb Martin in einem Blog-Beitrag nach dem Finale. „Sie hatten sechs Stunden für diese letzte Staffel. Ich gehe davon aus, dass diese beiden letzten Bücher 3000 Manuskriptseiten füllen werden, bevor ich fertig bin … und wenn weitere Seiten und Kapitel und Szenen benötigt werden, werde ich sie hinzufügen. Und von Natürlich wird der Schmetterlingseffekt auch auf der Arbeit sein, diejenigen von euch, die diesem Not A Blog folgen, werden wissen, dass ich seit Staffel 1 darüber spreche. Es gibt Charaktere, die es überhaupt nicht auf die Leinwand geschafft haben, und andere, die in der Serie gestorben sind, leben noch in den Büchern. Wenn nichts anderes passiert, werden die Leser erfahren, was mit Jeyne Poole, Lady Stoneheart, Penny und ihrem Schwein, Skahaz Shavepate, Arianne Martell, Darkstar, Victarion Greyjoy und Ser Garlan passiert ist. Aegon VI und unzählige andere große und kleine Charaktere, zu denen die Zuschauer der Show nie die Gelegenheit hatten, sich zu treffen. Und ja, es wird Einhörner geben…“, so Martin.

