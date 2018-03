Als FreeSync, eine adaptive Synchronisationstechnologie für LCD-Displays von AMD, ursprünglich für Xbox One angekündigt wurde, wurde es nur für die Xbox One X bestätigt.

Eine Ankündigung Anfang dieses Monats bestätigte es für die Xbox One S und Xbox One X. In all dieser Verwirrung klingt es, als ob es einen dritten Teil zu dieser Ansage gäbe – FreeSync kommt nicht nur zur Xbox One S und die Xbox One X, sondern auch die ursprüngliche Xbox One.

Diese Information kommt mit vom AMD-Blog, der bestätigt, dass die originale Xbox One FreeSync-Technologie bekommen wird (während die Xbox One S und Xbox One X dies anscheinend bereits haben). Dies bedeutet, dass du, solange du einen Monitor oder einen Bildschirm verwendest, der mit variablen Aktualisierungsraten kompatibel ist, in der Lage sein solltest, diesen auf deiner Xbox One-Konsole zu nutzen.

Kauftipp:

Sea of Thieves [Xbox One] bei Amazon.de für EUR 64,99 bestellen

Natürlich gibt es nicht so viele Panels, die VRR unterstützen – aber für diejenigen, die das tun, tut es gut zu sehen, dass Xbox jetzt eine Option bietet. Damit werden Bildschirmabrisse reduziert.